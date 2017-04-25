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    Киев прекратил поставки электроэнергии в ЛНР

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    Решение прекратить электроснабжение связано с накопившимися за два с половиной года долгами за потребленную энергию самопровозглашенной ЛНР перед "Луганским энергетическим объединением".
    Отключение электроэнергии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР прекращены с полуночи вторника, 25 апреля.

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    Решение прекратить электроснабжение связано с накопившимися за два с половиной года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины "Луганским энергетическим объединением" (ЛЭО). 

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    В некоторых СМИ уже начали появляться сообщения о блэкауте в Луганске. 

    Ранее генеральный директор ЛЭО Владимира Грицаяй заявил, что также будет прекращена подача электроэнергии для нужд "Попаснянского водоканала", что создает угрозу водоснабжения самопровозглашенной ЛНР.

    В конце 2016 года Киев прекратил поставки воды в неподконтрольные районы Луганской области, так как долги подконтрольного правительству Украины Попаснянского районного водоканала за электричество достигли 4,6 миллиона долларов. В министерстве по делам оккупированных территорий сообщили, что накопились большие долги за воду со стороны самопровозглашенной ЛНР. Однако в Киеве заявили, что продолжают поставлять воду, несмотря на окончание контракта. 

    Ранее в ЛНР сообщили, что восстановят электроснабжение за 4 часа, если его отключат. 

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