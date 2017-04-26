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    Политика

    Порошенко заявил о безальтернативности "Минска-2"

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (230)

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    Порошенко отметил, что в Минске были разработаны соглашения, которые стали основой принципов урегулирования конфликта на востоке Украины: "На сегодняшний день они являются безальтернативным планом мира".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минские соглашения являются безальтернативным планом мира и стабильности в Украине, передает белорусское госагентство Белта.

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    Такое заявление прозвучало во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в агрогородке Лясковичи в Гомельской области.

    Порошенко отметил, что в Минске были разработаны соглашения, которые стали основой принципов урегулирования конфликта на востоке Украины. "На сегодняшний день они являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине", — подчеркнул он.

    Порошенко поблагодарил Белоруссию за прилагаемые миротворческие усилия и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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