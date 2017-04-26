Экономист: обыски в Dragon Capital – показатель коррупционной модели страны

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В инвестиционной компании Dragon Capital в Киеве проходят обыски, правоохранители изымают технику. В пресс-службе компании сообщили, что обыски связаны с обвинением в незаконном использовании программного обеспечения, но подчеркнули, что компания легально и официально приобрела программное обеспечение, а правоохранители "хотят изъять все компьютеры и парализовать работу".

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По мнению некоторых экспертов, такое положение дел увеличению инвестиций в нашу страну не поспособствует.

О влиянии подобных ситуаций на инвестпривлекательность Украины и о ситуации с инвестициями в целом в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

(публикуется на языке оригинала)

Яким чином на інвестклімат у країні можуть вплинути обшуки в інвестиційній компанії?

– Загалом, на сьогодні інвестиційний клімат держави дуже і дуже низького рівня. Він поганий, і в ситуації, коли в країні війна, це має покращуватися на рівні всієї країни.

Звичайно, що обшук в інвестиційній компанії, тим більше, в таких умовах, наносить суттєву шкоду і зважаючи на те, що подібні обшуки в інших компаніях, які займаються ІТ-операціями, не сприяє інвестиційному клімату загалом. Тим більше, що ці компанії працюють легально, вони відкриті, вони платять податки.

І навіть якщо у компанії є якісь певні проблеми, навіть якщо ці проблеми обґрунтовані, то ці проблеми вирішуються іншим шляхом – цивілізованим і законним шляхом, коли не шляхом обшуку з автоматами і в балаклавах це робиться, а коли приходять фахівці, коли надсилаються документи. І навіть якщо всі ці підстави для обшуків, для підозри в незаконній діяльності, вони є обґрунтованими, не треба вилучати техніку, тим більше таким шляхом, тому що саме інвестиційному клімату наноситься шкода.

І ці дії так званих, можна сказати, правоохоронців, можна кваліфікувати як нанесення шкоди законним інтересам не лише цієї компанії, а й інших громадян. Хочеться підкреслити, що подібні обшуки, які проводилися в інших компаніях, вони робили багато галасу, а от якихось рішень з цього приводу не було, і це яскравий прояв саме корупційної моделі нашої держави, на жаль.

А чим конкретно займається компанія Dragon Capital, на чому вона зосереджувала свою діяльність?

– Наскільки відомо мені, ця компанія досить довго знаходиться на ринку. Там широкий спектр діяльності: і торгівля на "Форексі", і внутрішня. Але ця компанія на слуху, вона більш-менш відома серед інших установ подібного рівня.

Можна навіть сказати, що вона одна з найперших щодо популярності на інвестиційному ринку. І тобто колом тих питань, якими згідно із законом може займатися компанія, зосереджуючись, може, навіть, на зовнішніх ринках, таких як торгівля на "Форексі" і таке інше.

Але у нас інвестиційний клімат у країні завжди був на дуже низькому рівні і не працював цивілізованим шляхом, як це відбувається в цивілізованих країнах, й інвестиції є потужним джерелом фінансування всієї економіки. У нас такого ніколи не було й інвестиційних компаній взагалі у нас небагато і їх діяльність не досить потужна.

Як багато таких інвестиційних компаній і представництв інвестиційних компаній працює в Україні?

– Їх небагато. Інвестиційні компанії – це не банківський фінансовий ринок і загалом у загальних фінансових операціях вони складають зовсім невелику частину. Зараз ця частина збільшується, тому що половина банків просто зруйнована на сьогоднішній день разом із їхніми інфраструктурами.

Але якщо порівнювати з рівнем інвестиційних компаній у цивілізованих країнах, то тут як матеріальна точка, взагалі у нас нема цього ринку, більш-менш потужного і більш-менш вагомого.

Я наведу такий приклад: інвестиційна компанія – що це таке за визначенням? Це компанія, яка сприяє інвестиціям, робить інвестиційні пакети, пакети акцій і таке інше для людей, для приватних інвесторів і для корпоративних інвесторів.

У цивілізованих країнах це цілком нормально, як у нас банківські депозити, так у цивілізованих країнах, коли людина має пакет акцій, і таким чином диверсифікує свої власні фінанси. У нас цей ринок не працює, і такі дії правоохоронців ще добивають ринок і не дають йому хоч якось розвиватися.

Як йдуть справи з інвестиціями в нашу країну?

– Дуже погано. За весь час незалежності України було внесено 47 мільярдів інвестицій, це менше ніж чверть бюджету країни. І якщо за 25 років така ситуація, то це можна сказати, що інвестиційний клімат взагалі дуже-дуже несприятливий і цьому є багато факторів.

І держава має сприяти цьому інвестиційному клімату, тому що з одного боку, наприклад, фінансування завдяки МВФ. Це борг держави, це ми маємо сплачувати відсотки, ми маємо виконувати певні умови, які не завжди вигідні державі.

Якщо приватні інвестиції йдуть до країни, це одна з головних задач держави для економічної безпеки країни і економічного розвитку. В умовах, коли у нас така серйозна ситуація із зовнішньою агресією, це мають бути перші питання, головні питання, і в такі випадки, якщо відбувається те, що зараз відбувається, має втручатися вище керівництво держави і брати це на контроль, тому що це підриває безпеку держави.

Тобто, відповідаючи на ваше питання, 47 мільярдів за весь час, і всі ці інвестиції в більшій мірі, це реінвестування з тих оффшорів, які виведені з держави, щоб захистити ці гроші за кордоном, в оффшорних компаніях і оффшорних зонах. І виведені кошти вже інвестуються в країну, тому що заробляти і захищати свої гроші можна завдяки закордонній юрисдикції, а держава наша не сприяє захисту власних легальних коштів всередині країни.

Ранее член совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире "ГС" подчеркнул, что действия НАБУ по борьбе с коррупцией в стране позитивно влияют на развитие экономики.

А директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко и глава Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимир Мартыненко прокомментировали обыски в компании "Тедис", а также рассказали, насколько в целом коррумпирован табачный рынок в Украине.