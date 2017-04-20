Иностранные банки беспомощны перед нашей коррупцией - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Национальное антикоррупционное бюро выявило причастность к коррупционным схемам в Украине иностранных банков. Причем такая связь обнаружена в более чем трети дел по разворовыванию государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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В ведомстве установили такие коммерческие структуры из минимум десяти стран. С их помощью из Украины было выведено свыше двух миллиардов гривен почти полмиллиарда долларов, четыре с половиной миллионов евро и больше 800 тысяч фунтов стерлингов.

Данные иностранные банки не совсем и иностранные, поскольку конечными бенефициарами обычно являются граждане Украины. Подобные схемы хищения госсредств были выявлены на предприятиях "Укргаздобыча", "Объединенная горно-химическая компания", также в "Администрации морских портов Украины", на "Одесском припортовом заводе" и в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

Тему коррупционных схем на предприятиях прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член Совета общественного контроля НАБУ Артем Романюков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як саме виводять гроші за допомогою закордонних банків і чи можливо тоді проконтролювати ці схеми?

— Насправді не зовсім за допомогою банків. Банки, наскільки я розумію, лише частинка цієї схеми. Мова йде про кінцевих бенефіціарів, а саме юридичних осіб, які мають закордонну реєстрацію. Вони користуються послугами банківських установ, які теж зареєстровані в тій чи іншій країні. Причому особливість така, що, наприклад, юридична особа та банківська установа можуть бути зареєстровані в країнах, які мають сприятливі умови по оподаткуванню та по банківських операціях. Коли мова йде про кінцевих бенефіціарів, маються на увазі саме юридичні особи. Насправді це може бути відомий європейський банк з нормальною репутацією. Просто він насправді не знає що за гроші проходять по його рахункам, бо він не зобов'язаний перевіряти походження цих грошей.

Чи допомагають закордонні антикорупційні чи правоохоронні органи українському НАБУ? Чи можлива тут координація дій?

— Координація дій можлива і, в принципі, вона відбувається. Насправді, всіх подробиць не знає ніхто, крім тих, хто безпосередньо працює з ними. Але співпраця з НАБУ зараз є в 40 країнах. При наявності достатньої доказової бази правоохоронні органи цих країн сприяють розслідуванню відповідно до законодавства.

В НАБУ є такі проблеми з іноземними партнерами, коли ті кажуть: ви або обґрунтуйте, чому ви хочете нашої допомоги, або не напружуйте нас?

— З НАБУ, на щастя, поки що таких проблем немає. На сьогодні, на мою думку, це орган ще не втратив свою репутацію в очах українців і, в принципі, намагається реально розслідувати справи. Інша справа, що це саботується певним чином, можливо, в судах.

Питання не в тому, що НАБУ не хочуть збирати ці докази, можливо, не можуть.

— Коли справи потраплять до суду, а до цього навіть члени ради громадського контролю не володіють інформацією про внутрішній хід розслідування, видно насправді вже в судовому процесі. Але те, що я бачу зараз по ознаках, які є назовні, там буде ефективна співпраця. Більше того, якщо вже виходить заява назовні, причому від самого НАБУ, то я думаю, що є певна впевненість в тому, що справи будуть доведені до кінця.

Чи відомо вам, скільки вже справ доведено до кінця з тих, які вело НАБУ?

— Ця інформація є повністю відкритою і міститься на головній сторінці сайту НАБУ. Я зараз не пам'ятаю точних цифр і питання в тому, що вважати справою, доведеною до кінця — чи то справа, передана до суду, чи з вироком. З вироком зовсім небагато — приблизно 60.

Ранее директор инвестиционной группы "УНИВЕР" Алексей Сухоруков в эфире "ГС" заявил, что экономика Украины — закрытая, и вариантов для инвестирования существует немного.

А эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире "ГС" заявил, что для развития малого и среднего бизнеса власти должны понять их важность для рынка.