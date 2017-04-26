Ситуацию с безопасностью СММ ОБСЕ в Донбассе обсудят в Минске

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Обсуждение вопросов безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, как ожидается, состоится во время заседания контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины и ее рабочих подгрупп в среду в Минске.

Несмотря на то, что из-за инцидента, произошедшего с патрулем СММ ОБСЕ 23 апреля в Луганской области, заседание рабочей подгруппы по безопасности перенесено, участники переговоров в белорусской столице не смогут обойти вниманием ситуацию с безопасностью в регионе конфликта и условиями работы международных наблюдателей.

На предыдущих заседаниях контактной группы спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик неоднократно заявлял, что обеспокоен сохраняющимися угрозами безопасности сотрудникам СММ ОБСЕ в Донбассе при выполнении их мандата. "Этот вопрос постоянно обсуждается. Мы неоднократно критиковали нарушения, отказы в доступе наблюдателям. К сожалению, есть моменты и личных угроз сотрудникам СММ", — сказал Сайдик две недели назад.

Он подчеркнул, что "это не должно повторяться и это недопустимо". В начале апреля глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан отмечал участившиеся случаи угроз жизни наблюдателей ОБСЕ, работающих на востоке Украины.

В воскресенье, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Тело погибшего члена мониторинговой миссии Джозефа Стоуна было перевезено на подконтрольную Киеву территорию.

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По данным организации, это был первый смертельный случай с момента начала работы миссии в 2014 году, когда член патруля был убит во время службы. Однако наблюдатели СММ только с начала этого года зафиксировали в Луганской области семь инцидентов, связанных с обстрелами миссии, рассказал заместитель руководителя команды наблюдателей СММ ОБСЕ в Луганской области Арне Далхауг.

ОБСЕ начала расследование инцидента с подрывом автомобиля патруля, в ходе которого предстоит, в том числе ответить на вопросы, имело ли место отклонение наблюдателей от первоначального маршрута, каким образом противотанковая мина оказалась в месте инцидента, кому предназначалась, была ли это трагическая случайность или продуманная акция.

В связи с произошедшем перед участниками мирного процесса, безусловно, встанет вопрос о путях повышения гарантий безопасности сотрудникам СММ. В том числе может быть поднят вопрос о возможности вооружения миссии, о чем ранее неоднократно говорил Киев.

Так сразу после подрыва автомобиля СММ представитель Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что инцидент доказывает необходимость вооружения наблюдателей.

Ранее Киев обращался к ООН и ЕС с просьбой направить в Донбасс военную миссию, которая бы контролировала выполнение соглашения о прекращении огня. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что обсуждаемая в данный момент вооруженная миссия ОБСЕ "кажется сейчас единственным вариантом". По ее словам, варианты с миссиями ООН и ЕС "не сработали".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.