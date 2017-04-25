Генсек ОБСЕ призвал мир воздействовать на стороны конфликта в Донбассе

Фото: ОБСЕ

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер подчеркнул важность того, чтобы международное сообщество, внешние игроки продолжили оказывать необходимое давление на стороны украинского конфликта с целью его скорейшего прекращения.

"Для нас не существует альтернативы тому, чтобы оставаться там и пытаться удержать внимание международного сообщества на этом конфликте, чтобы (оказывать — Ред.) необходимое давление на стороны, чтобы они исполняли их собственные обязательства",- сказал Заньер, выступая во вторник на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что в настоящий момент на востоке Украины наблюдается крайне нестабильная ситуация, уровень недоверия между сторонами высок. По словам Заньера, опасение вызывает и то, что запрещенное минскими договоренностями оружие имеется у обеих сторон и то, что СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ в последнее время фиксирует учащение случаев нарушения режима прекращения огня.

Генсек ОБСЕ подчеркнул, что этот конфликт, несомненно, имеет политические цели и контекст, но при этом он разделяет не только политические силы, но и мирное население, которое живет в крайне сложных условиях.

Заньер добавил, что стороны иногда обвиняют ОБСЕ в том, что "мы не можем завершить этот конфликт, не понимая, что прекратить его могут только они".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.