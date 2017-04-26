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    Нарышкин: судя по опыту Украины, революционным путем коррупцию не победить

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    Как сообщил постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин, Украина пример того, как после революции коррупция никуда не уходит, а лишь нарастает.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Цветные революции в мире происходят на фоне зашкаливающей коррупции, но ее проблему не решают — пример тому Украина, сообщил директор Службы внешней разведки, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин на шестом Евразийском антикоррупционном форуме.

    Нечему радоваться. Украина в лидерах...по коррупции
    РИА Новости Украина
    Нечему радоваться. Украина в лидерах...по коррупции

    По его словам, современная история знает много примеров, когда коррупция доходит до так называемой эрозийной стадии, разрушая конституционную модель государства и нанося серьезный ущерб государственной и общественной безопасности.

    На фоне зашкаливающего уровня коррупции происходят цветные революции, насильственные смены политических лидеров и политических курсов, крушение национальных экономик, отметил он.

    "Все это приводит к потере государствами своего суверенитета, масштабным нарушениям прав и свобод граждан, к внутригосударственным военным конфликтам. При этом коррупция никуда не уходит, а лишь нарастает, отбрасывая пораженные коррупцией государства на многие десятилетия назад, лишая их народы базовых социальных гарантий", — сказал Нарышкин.

    Он добавил, что Украина здесь — трагический и характерный пример.

    Ранее Международный валютный фонд заявил, что Украина за два года достигла прогресса в энергетическом и финансовом секторах экономики, но есть недостатки в реформировании и приватизации госпредприятий и в сфере борьбы коррупцией.

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