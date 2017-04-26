Нарышкин: судя по опыту Украины, революционным путем коррупцию не победить

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Цветные революции в мире происходят на фоне зашкаливающей коррупции, но ее проблему не решают — пример тому Украина, сообщил директор Службы внешней разведки, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин на шестом Евразийском антикоррупционном форуме.

По его словам, современная история знает много примеров, когда коррупция доходит до так называемой эрозийной стадии, разрушая конституционную модель государства и нанося серьезный ущерб государственной и общественной безопасности.

На фоне зашкаливающего уровня коррупции происходят цветные революции, насильственные смены политических лидеров и политических курсов, крушение национальных экономик, отметил он.

"Все это приводит к потере государствами своего суверенитета, масштабным нарушениям прав и свобод граждан, к внутригосударственным военным конфликтам. При этом коррупция никуда не уходит, а лишь нарастает, отбрасывая пораженные коррупцией государства на многие десятилетия назад, лишая их народы базовых социальных гарантий", — сказал Нарышкин.

Он добавил, что Украина здесь — трагический и характерный пример.

Ранее Международный валютный фонд заявил, что Украина за два года достигла прогресса в энергетическом и финансовом секторах экономики, но есть недостатки в реформировании и приватизации госпредприятий и в сфере борьбы коррупцией.