наверх
12.04.201720:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55+ 0.06
  • USD26.89- 0.04
Рубрики
Ещё
    Инфографика

    Нечему радоваться. Украина в лидерах...по коррупции

    (обновлено: )10520
    Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции в бизнесе среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки. Об этом говорится в результатах исследования аудиторской фирмы Ernst&Young. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Нечему радоваться. Украина в лидерах...по коррупции
    РИА Новости Украина

    Участие в исследовании приняли более 4000 представителей мировых компаний. Опрашивались члены советов директоров, руководители среднего и высшего звена. В Украине опросили 100 сотрудников компаний.

    Выяснилось, в Украине число респондентов, считающих, что коррупция распространена в стране составляет – 88%.

    Читайте также: Кто тут последний к корыту? Немного правды о коррупции в Украине

    Отмечается, что "отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата в Украине, в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания, может подтолкнуть бизнесменов к нарушению этических норм".

    Читайте также: Сомнительный успех. Украина в мировых лидерах… по коррупции

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Мультимедиа
    Инфографика
    Фотоленты
    Видео
    Темы дня
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Флаг Сирии
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США