Нечему радоваться. Украина в лидерах...по коррупции

Участие в исследовании приняли более 4000 представителей мировых компаний. Опрашивались члены советов директоров, руководители среднего и высшего звена. В Украине опросили 100 сотрудников компаний.

Выяснилось, в Украине число респондентов, считающих, что коррупция распространена в стране составляет – 88%.

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Отмечается, что "отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата в Украине, в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания, может подтолкнуть бизнесменов к нарушению этических норм".

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