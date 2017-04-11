Как подняться на борьбе с коррупцией? Соцсети рекомендуют спросить у Шабунина

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Известный украинский антикоррупционер Виталий Шабунин теперь и сам оказался в эпицентре скандала, отказавшись отвечать на вопросы о своем финансовом положении.

В частности Шабунин не объяснил, откуда у него появились деньги на новый большой дом (СМИ его оценили примерно в 250 тыс. долларов). Осенью прошлого года антикоррупционер заверял СМИ, что получал по 1,5 тыс. долларов в месяц. А в декларации Шабунина за 2015г. значится сумма в 527 тыс. грн, которую он получил в результате предпринимательской деятельности.

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В украинском сегменте соцсетей мнения по этому поводу разделились: "Но если правда на твоей стороне, дорогой антикоррупционер, тогда почему ты не остановишься и не разложишь все по полочкам? Почему ты убегаешь и хамишь как те коррупционеры депутаты, священники… и прокуроры против которых ты якобы борешься и выбираешь под эту борьбу гранты на сотни тысяч долларов?".

"Думаю, причина преследования шире, не только из-за е-деклараций, а и вообще за антикоррупционную деятельность", – есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook