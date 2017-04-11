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    Аналитика и комментарии

    Как подняться на борьбе с коррупцией? Соцсети рекомендуют спросить у Шабунина

    (обновлено: )143
    Антикоррупционер Виталий Шабунин попал в немилость. А все из-за того, что не спешит он декларировать свое имущество и не намерен раскрывать данные о своих доходах. В сетях по этому небывалый ажиотаж. Что же пишут простые украинцы?
    Виталий Шабунин
    ЧЕСНО. Фільтруй суд, facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Известный украинский антикоррупционер Виталий Шабунин теперь и сам оказался в эпицентре скандала, отказавшись отвечать на вопросы о своем финансовом положении.

    В частности Шабунин не объяснил, откуда у него появились деньги на новый большой дом (СМИ его оценили примерно в 250 тыс. долларов). Осенью прошлого года антикоррупционер заверял СМИ, что получал по 1,5 тыс. долларов в месяц. А в декларации Шабунина за 2015г. значится сумма в 527 тыс. грн, которую он получил в результате предпринимательской деятельности. 

    Читайте также: Е-декларирование. Депутаты преследуют цель скрыть все, что было заработано — Шабунин

    В украинском сегменте соцсетей мнения по этому поводу разделились: "Но если правда на твоей стороне, дорогой антикоррупционер, тогда почему ты не остановишься и не разложишь все по полочкам? Почему ты убегаешь и хамишь как те коррупционеры депутаты, священники… и прокуроры против которых ты якобы борешься и выбираешь под эту борьбу гранты на сотни тысяч долларов?".

    "Думаю, причина преследования шире, не только из-за е-деклараций, а и вообще за антикоррупционную деятельность", – есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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