Пыль в глаза, лапша на уши. DW: Украина имитирует борьбу с коррупцией

Владимир Матвеев, обозреватель

Украина не выполняет большинство мероприятий антикоррупционной стратегии на 2014-2017 годы. Согласно исследованию, украинское правительство до сих пор не сформулировало четко приоритетные задачи борьбы с коррупцией, не создало институциональную систему противодействия ей и эффективную систему внедрения антикоррупционного законодательства.

По словам руководителя проекта исследования "Комплексная оценка мероприятий антикоррупционной политики", доктора юридических наук Николая Хавронюка, в Украине до сих пор нет адекватного перечня коррупционных преступлений, а за этот вид правонарушений обычно выдается лишь "кабинетное взяточничество", передает DW.

Согласно исследованию общественных экспертов, Антикоррупционная стратегия выполнена только на 60 процентов, заявили 13 апреля на презентации в Киеве общественные эксперты. В то же время, к настоящему моменту украинская власть должна была реализовать 90-95 процентов мероприятий в рамках Антикоррупционной стратегии на 2014-2017 годы и Госпрограммы по реализации этой стратегии.

Однако общественные организации, которые провели исследование — Центр политико-правовых реформ, Transparency International Украина и Реанимационный пакет реформ — отметили, что "в стране не создана институциональная система противодействия коррупции", передает DW.

Наиболее масштабная и опасная коррупция — это расхищение бюджетных средств, утверждают эксперты. Как передает DW, "мы до сих пор не знаем, с чем боремся. Только четкое определение в законодательстве понятия преступлений, относящихся к коррупции, позволит создать систему действенных антикоррупционных органов", сказал Хавронюк.

Из госпрограммы по реализации антикоррупционной стратегии на 2015-2017 годы, согласно исследованию общественных экспертов, выполнены лишь 78 % задач, из них 18% выполнены несвоевременно, передает DW. "80% проблем решены частично, а каждая пятая не решена вовсе", — утверждают эксперты.

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Между тем, помимо антикоррупционных законов, как передает DW, "государство должно создать эффективную систему внедрения антикоррупционного законодательства", отметил Хавронюк. Эксперт советует разработать правительственные и государственные программы по борьбе с коррупцией, передать функцию досудебного следствия от прокуратуры в Государственное бюро расследований, которое еще предстоит создать.

Несмотря на то, что в 2014 году украинский парламент создал Национальное антикоррупционное агентство (НАБУ) и Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), по словам эксперта киевского Центра политико-правовых реформ Дмитрия Калмыкова, "определенные сдвиги в борьбе с коррупцией произошли".

Однако детективами НАБУ в 2016 году направлены в суды только 69 уголовных производств, что составляет всего 1,5% от общего количества коррупционных преступлений этого года. В минувшем году были лишены свободы за коррупционные деяния в 3,5 раза меньше человек, чем в 2013 году, во времена режима президента Януковича, говорится в исследовании, которое цитирует DW.

Правительство Владимира Гройсмана, как утверждает Калмыков, "до сих пор не сформулировало приоритетные задачи борьбы с коррупцией". По словам эксперта, украинский парламент должен принять еще 330 законов для обеспечения реализации антикоррупционного пакета законодательства, однако принял лишь 17.

Как утверждает Калмыков, "президент имеет недостаточно полномочий для проведения антикоррупционных мер, но и он не внес в парламент ни одного антикоррупционного законопроекта, и два месяца не подписывал принятый парламентом закон о создании Государственного бюро расследований", передает DW.

По словам эксперта Центра политико-правовых реформ Елены Сороки, в 2016 году не наблюдалось полноценной работы НАПК, а общественность, как передает DW, стала "свидетелем борьбы близких к власти лиц за право поставить его от себя в зависимость".

Еще одним коррупционным фактором называется сокрытие государством спектра информации, которая должна быть опубликована для широкой общественности, полагает эксперт "Реанимационного пакета реформ" Александр Леменов. "Публичная информация остается прерогативой органов власти, а не граждан", резюмирует он.

Эксперты полагают, что в Украине вместо борьбы с коррупцией происходит лишь ее имитация, что затрудняет приход иностранных инвесторов.

По убеждению экспертов, "помимо блокирования коррупцией развития свободного предпринимательства и равноправного участия бизнеса в тендерах на государственные закупки, она представляет еще и угрозу для безвизового режима Украины с государствами Евросоюза", передает DW.

По опубликованным осенью минувшего года данным опроса "Барометра мировой коррупции", более 70% украинцев убеждены, что уровень коррупции в стране не снизился, а украинские власти не хотят разоблачать взяточников, сообщает Голос Америки.

Согласно этого исследования, целый ряд украинских чиновников заявил, что хранит большие суммы наличных дома. Премьер-министр Украины Гройсман сказал, что он держит эквивалент $ 1,6 млн в местной валюте гривне в своем доме, пишет Associated Press. Издание, как и многие другие западные издания, обратило внимание на богатство президента Украины.

Украинцы оказались наиболее недовольными борьбой с коррупцией в своей стране и часто дающими взятки. Согласно опросу, 72% украинцев считают, что за последние четыре года уровень коррупции не снизился в Украине, передает Голос Америки.

Представитель Transparency International Украина Александр Калитенко, согласно DW отметил, что лишь к Украине ЕС применил семилетний режим эксклюзивного мониторинга выполнения своих обязательств, прежде всего — обязательств в противодействии коррупции. "Если будут замечены шаги назад в уже ранее выполненных требованиях ЕС, безвизовый режим будет приостановлен", — подытожил эксперт.