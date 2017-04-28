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    Порошенко придумает очередную формулу "Роттердам+Рошен" - Корнейчук

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (264)

    (обновлено: )54020
    Намерение энергохолдинга ДТЭК перевести свои ТЭС на уголь, добываемый на подконтрольной территории, может свидетельствовать о том, что владелец холдинга понял: "Минск-2" не будет выполняться, и шахты никто не вернет, считает политэксперт Дмитрий Корнейчук.
    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk

    РИА Новости Украина

    Энергохолдинг ДТЭК планирует отказаться от потребления дефицитного антрацита и перевести свои ТЭС на уголь марки "Г", чтобы заменить антрациты, потерянные в Донбассе. Об этом заявил в интервью "Экономической правде" гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

    Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Корольчук: ситуация в энергетике тяжелая, угольных контрактов нет

    "Судя по интервью с главой ДТЭК, все ахметовские ТЭС собрались перевести на газовый уголь, который они добывают в Павлограде и Доброполье. То есть — на подконтрольной Украине территории", — отметил в своем блоге политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    По его мнению, "понятно, что за эту модернизацию за счет повышения тарифов заплатят в итоге все украинцы — если, конечно, ее реально быстро провести".

    Однако, подчеркнул эксперт, вопрос в другом.

    "Или речь идет о некой попытке показать России, что не так нам и нужен донбасский уголь? Такая себе игра на понижение ставок перед встречей в "нормандском формате".
    Или Ахметов     (владелец ДТЭК — Ред.) окончательно понял, что Порошенко намерен не выполнять Минские соглашения, Донбасс потерян и национализированные шахты никто не вернет? Соответственно, чтобы Ахметов не возмущался и продолжал оставаться лояльным, Порошенко придумает очередную формулу "Роттердам+Рошен". Хотя, вполне достаточно не трогать уже действующую "Роттердам+", итак покрывающую с головой затраты Ахметова по отказу от донбасского угля. Плюс — власть не мешает ДТЭК экспортировать электричество", — пишет Корнейчук.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корольчук о дефиците угля и фантасте Насалике

    По его словам, "в любом случае, мы видим, что Порошенко-Ахметов полностью согласовывают все свои действия после порошенковской угольной блокады Донбасса".

    В результате этой блокады, указывает эксперт, "Порошенко стал старшим партнером Ахметова, получив окончательно "ручного" олигарха".

    "Хотя, с другой стороны, Ахметова можно понять. Иначе Порошенко отберет остатки бизнеса в Украине…", — резюмировал Корнейчук.

    Напомним, в конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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    Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

    Украинские власти сначала пытались разогнать блокадчиков, но в марте СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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