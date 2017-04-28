Порошенко придумает очередную формулу "Роттердам+Рошен" - Корнейчук

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РИА Новости Украина

Энергохолдинг ДТЭК планирует отказаться от потребления дефицитного антрацита и перевести свои ТЭС на уголь марки "Г", чтобы заменить антрациты, потерянные в Донбассе. Об этом заявил в интервью "Экономической правде" гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

"Судя по интервью с главой ДТЭК, все ахметовские ТЭС собрались перевести на газовый уголь, который они добывают в Павлограде и Доброполье. То есть — на подконтрольной Украине территории", — отметил в своем блоге политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По его мнению, "понятно, что за эту модернизацию за счет повышения тарифов заплатят в итоге все украинцы — если, конечно, ее реально быстро провести".

Однако, подчеркнул эксперт, вопрос в другом.

"Или речь идет о некой попытке показать России, что не так нам и нужен донбасский уголь? Такая себе игра на понижение ставок перед встречей в "нормандском формате".

Или Ахметов (владелец ДТЭК — Ред.) окончательно понял, что Порошенко намерен не выполнять Минские соглашения, Донбасс потерян и национализированные шахты никто не вернет? Соответственно, чтобы Ахметов не возмущался и продолжал оставаться лояльным, Порошенко придумает очередную формулу "Роттердам+Рошен". Хотя, вполне достаточно не трогать уже действующую "Роттердам+", итак покрывающую с головой затраты Ахметова по отказу от донбасского угля. Плюс — власть не мешает ДТЭК экспортировать электричество", — пишет Корнейчук.

По его словам, "в любом случае, мы видим, что Порошенко-Ахметов полностью согласовывают все свои действия после порошенковской угольной блокады Донбасса".

В результате этой блокады, указывает эксперт, "Порошенко стал старшим партнером Ахметова, получив окончательно "ручного" олигарха".

"Хотя, с другой стороны, Ахметова можно понять. Иначе Порошенко отберет остатки бизнеса в Украине…", — резюмировал Корнейчук.

Напомним, в конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

Украинские власти сначала пытались разогнать блокадчиков, но в марте СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.