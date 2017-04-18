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    Аналитика и комментарии

    Уголь из РФ, реакция в соцсетях: вместе невозможно и врозь никак

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (250)

    (обновлено: )766110
    Сообщение о том, что главным импортером угля в Украину стала Россия основательно подорвало еще не окрепшее после пасхальных каникул самочувствие многих украинцев, став одной из главных тем в отечественных соцсетях. Что же они пишут об этом?
    Уголь
    Associated Press Nati Harnik

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Добыча угля. Архивное фото
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
    Дадим стране угля? РФ осталась главным поставщиком угля в Украину

    Кто бы мог подумать… Но именно Россия стала основным поставщиком угля в Украину. Импорт угля из РФ составил 221 тыс. тонн при общем объеме импорта в 413 тыс. тонн. — сообщили отечественные СМИ, ссылаясь на источник в Минэнерго. Прокомментировал ситуацию и глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец: "Если учесть, что за одну тыс. тонн мы заплатили в среднем 105 долл/т (вместе с доставкой), по цене 27 грн/долл, то имеем следующие цифры — 413 000*105*27 = 1 170 855 000 грн. (!!!). А это все зарплаты работникам других стран, взносы в их Пенсионные фонды и Фонды социального страхования".

    Не остались в стороне и остальные жители страны, уделив угольной теме в соцсетях завидное место для комментариев: "Блокировали-блокировали —да не выблокировали… Голосование, которое невозможно подделать — это голосование кошельком"; "Нужно признать — депутаты Самопомощи успешно справились с блокадой. Прекрасная комбинация". "В любых нормальных странах экономика диктует политику. Поэтому при отсутствии альтернатив цена должна была диктовать возобновление поставок с Донбасса", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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