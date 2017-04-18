Уголь из РФ, реакция в соцсетях: вместе невозможно и врозь никак

Тимур Громов, РИА Новости Украина RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Дадим стране угля? РФ осталась главным поставщиком угля в Украину

Кто бы мог подумать… Но именно Россия стала основным поставщиком угля в Украину. Импорт угля из РФ составил 221 тыс. тонн при общем объеме импорта в 413 тыс. тонн. — сообщили отечественные СМИ, ссылаясь на источник в Минэнерго. Прокомментировал ситуацию и глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец: "Если учесть, что за одну тыс. тонн мы заплатили в среднем 105 долл/т (вместе с доставкой), по цене 27 грн/долл, то имеем следующие цифры — 413 000*105*27 = 1 170 855 000 грн. (!!!). А это все зарплаты работникам других стран, взносы в их Пенсионные фонды и Фонды социального страхования".

Не остались в стороне и остальные жители страны, уделив угольной теме в соцсетях завидное место для комментариев: "Блокировали-блокировали —да не выблокировали… Голосование, которое невозможно подделать — это голосование кошельком"; "Нужно признать — депутаты Самопомощи успешно справились с блокадой. Прекрасная комбинация". "В любых нормальных странах экономика диктует политику. Поэтому при отсутствии альтернатив цена должна была диктовать возобновление поставок с Донбасса", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook