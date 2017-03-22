ДНР не будет продавать Киеву уголь и металл - Захарченко

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная Донецкая народная республика не будет продавать уголь и металл Киеву, все поставки на подконтрольную украинским властям территорию полностью прекращены с 1 марта, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) одобрил предложение президента Украины Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

"С 1 числа (марта — Ред.) ни один вагон на территорию Украины не идет. Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать (Киеву — Ред.) — ни уголь, ни металл, ни известняк", — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.