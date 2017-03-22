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    Украинские компании в мае начнут получать уголь из ЮАР - Насалик

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (199)

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    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик уточнил, что речь идет о частных украинских энергогенерирующих компаниях, которые законтрактовали на май поставки угля из ЮАР.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Законтрактованный на май украинскими компаниями уголь должен поступить из Южно-Африканской Республики, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Правительство Украины 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок антрацита из Донбасса. Позже правительство продлило чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц, до середины апреля. В понедельник премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украине придется закупать уголь в США, Австралии и ЮАР из-за того, что Киев не получает антрацитный уголь из неподконтрольного Донбасса.

    "Уже есть на май законтрактованные (поставки угля — Ред.)… из Южно-Африканской Республики", — сказал Насалик в среду информагентству УНН. Он уточнил, что речь идет о частных украинских энергогенерирующих компаниях, которые законтрактовали на май поставки угля из ЮАР. В то же время министр не сказал, о каких объемах угля идет речь. Кроме того, он добавил, что на сегодня ситуация с углем на складах ТЭС и ТЭЦ является стабильной.

    И.о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в воскресенье заявлял, что Украина пока не начала поставки из альтернативных источников угля антрацитовой марки, дефицит которого в стране возник после прекращения поставок из Донбасса.

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    ​В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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