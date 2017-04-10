Порошенко намерен конфисковать уголь, добытый в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) намерен вынести вопрос о конфискации угля, добытого на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Президент Украины Петр Порошенко в начале апреля назначил своим представителем в Верховной Раде замглавы крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко", жену генпрокурора страны Ирину Луценко. Ранее эту должность занимал Артур Герасимов.

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"Президент сказал, что на Совете национальной безопасности и обороны следующий вопрос, который он будет выносить, — о возможной конфискации угля (с Донбасса)", — сказала Луценко вечером в понедельник.

На экстренном заседании 15 марта СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.