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    Полиция Киева не получала заявлений из-за блокады офиса Россотрудничества

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (206)

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    По информации главного управления Национальной полиции, блокирование представительства Россотрудничества в Киеве прошло спокойно, правонарушений не было. Никаких заявлений по этому поводу полиция не получала.
    Национальный корпус блокирует здание Россотрудничесва
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Полиция не зафиксировала правонарушений на акции по блокаде офиса Россотрудничества в Киеве и не получала заявлений по этому поводу, сообщили РИА Новости в главном управлении Национальной полиции в столице Украины.

    Блокирование офиса Россотрудничесва, где должен был пройти Тотальный диктант
    facebook.com/politicalpartynationalcorps/
    Проводить слишком опасно: "Тотального диктанта-2017" в Украине не будет

    В субботу с утра представители "Национального корпуса" блокировали представительство Россотрудничества в Киеве, сорвав там диктант по русскому языку. По данным СМИ, также националисты заблокировали и сорвали диктант в Николаеве.

    "Да, спокойно все прошло. Правонарушений не было", — сказали агентству в полиции.

    Правоохранители сообщили, что не получали каких-либо заявлений и обращений в связи с блокадой.

    Директор представительства Россотрудничества в Украине Константин Воробьев рассказал РИА Новости, что из-за действий "Национального корпуса" "Тотальный диктант" сорван не только в Киеве, но и во всех других городах Украины, где его планировалось провести.

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