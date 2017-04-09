Полиция Киева не получала заявлений из-за блокады офиса Россотрудничества

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Полиция не зафиксировала правонарушений на акции по блокаде офиса Россотрудничества в Киеве и не получала заявлений по этому поводу, сообщили РИА Новости в главном управлении Национальной полиции в столице Украины.

В субботу с утра представители "Национального корпуса" блокировали представительство Россотрудничества в Киеве, сорвав там диктант по русскому языку. По данным СМИ, также националисты заблокировали и сорвали диктант в Николаеве.

"Да, спокойно все прошло. Правонарушений не было", — сказали агентству в полиции.

Правоохранители сообщили, что не получали каких-либо заявлений и обращений в связи с блокадой.

Директор представительства Россотрудничества в Украине Константин Воробьев рассказал РИА Новости, что из-за действий "Национального корпуса" "Тотальный диктант" сорван не только в Киеве, но и во всех других городах Украины, где его планировалось провести.