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    Карасев о спектакле в ВР и лицемерии депутатов

    (обновлено: )41710
    Депутаты от "Самопомичи" пытаются выглядеть в глазах избирателей проевропейскими реформаторами, но фактически действуют по принципу "чем хуже, тем лучше", отмечает политический эксперт Вадим Карасев.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    В четверг, 6 апреля, Верховная Рада фактически провалила один из ключевых законопроектов "О рынке электроэнергии", отмечает на своей странице в Facebook политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Представитель фракции "Самопомощь" Лев Пидлисецкий, замглавы профильного комитета, по сути, "отвечавший" за подготовку закона, обвиняет в провале фракцию БЮТ. По его мнению, это команда Тимошенко "развалила законопроект требованием подтвердить 11 ключевых правок".

    В БЮТе, представители которого также являются членами комитета по ТЭК, обвинения, разумеется, отвергают, называя слова Пидлисецкого манипуляцией.

    Безусловно, это манипуляция. Перед нами разыгран спектакль. Депутаты "Самопомощи" в глазах электората пытаются позиционировать себя в качестве проевропейских реформаторов. И одновременно действуют по принципу "чем хуже, тем лучше", блокируя принятие законопроектов, без которых проведение реформ невозможно.

    Конечно, это БЮТ сорвал принятие закона. Есть только один нюанс — "Самопомощь" не дала за законопроект ни единого голоса…", — написал Карасев.

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