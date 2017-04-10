Карасев о спектакле в ВР и лицемерии депутатов

РИА Новости Украина

В четверг, 6 апреля, Верховная Рада фактически провалила один из ключевых законопроектов "О рынке электроэнергии", отмечает на своей странице в Facebook политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

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"Представитель фракции "Самопомощь" Лев Пидлисецкий, замглавы профильного комитета, по сути, "отвечавший" за подготовку закона, обвиняет в провале фракцию БЮТ. По его мнению, это команда Тимошенко "развалила законопроект требованием подтвердить 11 ключевых правок".

В БЮТе, представители которого также являются членами комитета по ТЭК, обвинения, разумеется, отвергают, называя слова Пидлисецкого манипуляцией.

Безусловно, это манипуляция. Перед нами разыгран спектакль. Депутаты "Самопомощи" в глазах электората пытаются позиционировать себя в качестве проевропейских реформаторов. И одновременно действуют по принципу "чем хуже, тем лучше", блокируя принятие законопроектов, без которых проведение реформ невозможно.

Конечно, это БЮТ сорвал принятие закона. Есть только один нюанс — "Самопомощь" не дала за законопроект ни единого голоса…", — написал Карасев.