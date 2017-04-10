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    Штаб блокады Донбасса заявил о задержании активистов и погроме на редуте

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    Участники блокады Донбасса
    Штаб блокады торговли с оккупантами/Facebook

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали дежурных на редуте "Богдан" в Луганской области, куда до этого прибыли бойцы Национальной гвардии, полицейские и "титушки", и увезли в райотдел. Об этом в понедельник сообщает Штаб блокады на своей странице в Facebook.

    "Только что появилась связь с редутом "Богдан", куда приехали вооруженные нацгвардейцы, и вместе с титушками разгромили лагерь редута. Полиция безосновательно задержала наблюдательную группу блокадников, которая несла дежурство. На месте редута находятся около двенадцати неизвестных вооруженных людей в балаклавах. … Они дождались, пока на редуте останется одна очередная группа из пяти человек. Когда же на месте было сто-сто пятьдесят блокадников — наверное, было страшновато", — говорится в сообщении.

    Организаторы блокады заявили, что были готовы к такому развитию событий, поэтому, несмотря "на такие действия полиции, наблюдение за железнодорожной веткой на Луганск все равно ведется".

    "В ближайшее время редут будет восстановлен. Движения поездов нет. Напоминаем, что движение невозможно из-за физического повреждения путей", — отметили активисты, добавив, что задержанных везут в Попаснянское отделение полиции.

     

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