ВБ: блокада Донбасса негативно скажется на металлургии и энергетике

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Всемирный банк (ВБ) считает, что торговая блокада Донбасса окажет негативное влияние на металлургический и энергетический секторы экономики Украины, но позитивные тенденции в проведении реформ позволят минимизировать это влияние, сообщил на пресс-конференции во вторник ведущий экономист представительства банка в Украине, в Белоруссии и Молдавии Фарук Кхан.

"Угольная и торговая блокада с неконтролируемыми территориями на востоке Украины будет влиять на два основных сектора — это металлургия и энергетика. В результате этого наш прогноз на 2017 год является сдержанным на уровне 2%. Но есть хорошая новость в том, что ускорение реформ может усилить экономический рост до 4% в следующие два года", — сказал Кхан.

ВБ ожидает, что блокада Донбасса приведет в свою очередь к сокращению экспорта металлургической продукции Украиной, а также вызовет проблемы в производстве электроэнергии и вынудит Киев диверсифицировать источники поставок угля.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.