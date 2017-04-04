Путин: необходимо скорейшее снятие Киевом блокады Донбасса

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом вновь заявил о необходимости скорейшего снятия Киевом блокады Донбасса, как это предусмотрено минскими соглашениями, сообщает пресс-служба Кремля.

"Отдельно затрагивалась сложная гуманитарная ситуация на юго-востоке Украины. В.В. Путин вновь акцентировал необходимость скорейшего снятия Киевом блокады региона и принятия безотлагательных мер по решению социально-экономических проблем населения Донбасса, как это предусмотрено минским "Комплексом мер", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора были рассмотрены также некоторые вопросы, связанные с деятельностью в Украине СММ ОБСЕ.