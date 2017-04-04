наверх
04.04.201715:25
Курсы валют НБУ
  • EUR28.81- 0.08
  • USD27.02+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин: необходимо скорейшее снятие Киевом блокады Донбасса

    22640
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом вновь заявил о необходимости скорейшего снятия Киевом блокады Донбасса, как это предусмотрено минскими соглашениями, сообщает пресс-служба Кремля.

    "Отдельно затрагивалась сложная гуманитарная ситуация на юго-востоке Украины. В.В. Путин вновь акцентировал необходимость скорейшего снятия Киевом блокады региона и принятия безотлагательных мер по решению социально-экономических проблем населения Донбасса, как это предусмотрено минским "Комплексом мер", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в ходе разговора были рассмотрены также некоторые вопросы, связанные с деятельностью в Украине СММ ОБСЕ.

     

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
      Теракт в метро Санкт-Петербурга
      Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
      Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
      Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
      Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
      Афиша российской вечеринки Евровидения
      Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...