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    Политика

    Порошенко: Украине нужны оборонные технологии для защиты

    (обновлено: )7702
    Порошенко сообщил, что во время встречи с бизнес-кругами Дании было эффективное обсуждение военного и технического сотрудничества: "Я считаю, что нам сейчас не нужно летальное оружие, когда мы говорим о сотрудничестве с Данией".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Украина для защиты собственной территории нуждается в оборонных технологиях, заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Дания Ларсом Люкке Расмуссеном, информирует УНИАН.

    Арсенал оружия. Архивное фото
    пресс-служба Нацполиции в Киевской области
    Вооруженная реальность: оружия стало больше, чем украинцев

    "Сотрудничество в оборонной сфере. Не нужно поднимать большой шум, когда мы говорим об обороне, надо делать все тихо. У нас было довольно-таки эффективное обсуждение во время саммита НАТО, есть сотрудничество через трастовые фонды НАТО", — напомнил он. 

    "Во время встречи с бизнес-кругами (Дании) у нас было эффективное обсуждение военного и технического сотрудничества. Я считаю, что нам сейчас не нужно летальное оружие, когда мы говорим о сотрудничестве с Данией. Когда мы говорим об оборонные технологиях, например, электронных системах – это для обороны, это увеличивает возможности Украины защищать себя", — добавил президент.

    Ранее министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что следующим шагом в развитии сотрудничества с Украиной в оборонной сфере станет открытие рынка оружия.

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