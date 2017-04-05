Порошенко: Украине нужны оборонные технологии для защиты

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Украина для защиты собственной территории нуждается в оборонных технологиях, заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Дания Ларсом Люкке Расмуссеном, информирует УНИАН.

"Сотрудничество в оборонной сфере. Не нужно поднимать большой шум, когда мы говорим об обороне, надо делать все тихо. У нас было довольно-таки эффективное обсуждение во время саммита НАТО, есть сотрудничество через трастовые фонды НАТО", — напомнил он.

"Во время встречи с бизнес-кругами (Дании) у нас было эффективное обсуждение военного и технического сотрудничества. Я считаю, что нам сейчас не нужно летальное оружие, когда мы говорим о сотрудничестве с Данией. Когда мы говорим об оборонные технологиях, например, электронных системах – это для обороны, это увеличивает возможности Украины защищать себя", — добавил президент.

Ранее министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что следующим шагом в развитии сотрудничества с Украиной в оборонной сфере станет открытие рынка оружия.