Опрос. Украинцы: в наших городах дела идут хорошо, а в стране - плохо

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В оценках населением развития страны и развития городов существует колоссальная разница, в целом жители областных центров считают, что в их городах "ситуация развивается хорошо", тогда как в стране — плохо. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве руководитель социологической группы "Рейтинг" Игорь Тищенко, презентуя результаты опроса.

Социологическая группа "Рейтинг" по заказу International Republican Institute провела в феврале 2017 года очередное муниципальное исследование, выясняя, как жители областных центров оценивают качество услуг, работу местных властей и другие показатели, определяющие качество жизни. Всего опрошено 19 200 человек (по 800 человек в каждом областном центре на подконтрольных Киеву территориях).

Разрыв растет

Социологи выяснили, что между оценками ситуации в городах и в стране в целом существуют большие различия.

"Сравним, как они (граждане — Ред.) оценивают развитие страны и развитие города… Есть колоссальная разница", — сказал Тищенко. По его словам, "у нас все меньше людей считают, что в Украине дела идут в правильном направлении", зато о городах мнение "достаточно устойчивое", а где-то большинство населения считает, что ситуация в их городе развивается в правильном направлении (например, в Ивано-Франковске — 61%).

"У нас нарастает разрыв между оценками центральной власти и местной, каждый год. Президент, Верховная Рада, Кабмин — динамично теряют доверие как институты, зато городской голова, городской совет, горисполком — динамично наращивают поддержку. Разрыв в оценках становится все более значимым", — подчеркнул социолог, добавив, что "аутсайдером доверия" является Верховная Рада.

Обычно деятельностью мэра жители довольны больше, чем деятельностью горсовета, отметил Тищенко, пояснив: "персональные лидеры в Украине всегда пользуются большей поддержкой, нежели коллективные органы, это специфика Украины, характерная ситуация".

По словам социолога, "абсолютное большинство городов улучшили рейтинг (оценки населением — Ред.) услуг, соответственно, улучшилось отношение к городским головам".

Это не относится к Киеву и Львову. По результатам исследования, Львов "подкосила" проблема с мусором (город опустился в рейтинге с третьей позиции на девятую). А киевляне считают, что общие показатели Киева снизились, в частности, снизилась оценка качества коммунальных услуг.

Лидерами рейтинга третий год подряд остаются Винница и Харьков.

Что с коррупцией

Количество коррупционных случаев на уровне местной власти в 2017 году практически не изменился по сравнению с предыдущим годом (хотя есть тенденция к сокращению).

Тищенко сообщил, что чаще всего респонденты признавались, что вынуждены были давать взятки или делать подарки представителям местной власти, в Ужгороде и Хмельницком, а самый низкий уровень отмечен в Николаеве и Северодонецке — там респонденты вообще "заявляют, что у них коррупции нет".

В целом, по результатам исследования, количество коррупционных случаев выросло за год в Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Кропивницком (бывшем Кировограде — Ред.), Харькове, Запорожье и Мариуполе.

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Тищенко сообщил, что выявлена корреляция между частотой коррупционных случаев и уровнем оптимизма или пессимизма населения относительно перспективы подавления коррупции.

При этом, по словам социолога, увеличилось число людей, отказывающихся дать ответ на вопрос, были ли в их практике случаи дачи взяток, или же выбирающих вариант "не знаю, затрудняюсь ответить".

Сохранят ли местные власти доверие?

Итак, доверие к местной власти на Украине сейчас выше, нежели доверие к власти центральной, но оно тоже легко может быть подорвано историями, подобными "Арочному Майдану" в Полтаве.

На прошедшей неделе мирный протест против застройки, в котором принимали участие несколько сотен человек, перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. Активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель. В результате стычки были ранены три человека. Правоохранители задержали восемь наиболее активных участников стычки с обеих сторон, открыто пять уголовных производств.

Подобные инциденты периодически происходят и в Киеве, и в других городах. В конечном счете, ответственность за незаконную застройку население возлагает на местные власти, подозревая коррупцию, и доверия это, конечно, не укрепляет.

"Такого на Украине еще не было"

Катастрофическую утрату доверия к политикам на общенациональном уровне отметил экс-глава парламентской фракции "БПП" Игорь Грынив.

"Самое страшное, что сегодня доверие ко всем политикам (90%) приблизительно на одном уровне — ни один из них не имеет положительного баланса доверия. Одним словом, народ никому не доверяет. Это страшная вещь — потеря любых лидеров… Такого на Украине еще не было", — сказал Грынив в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.

По мнению депутата, недоверие вызвано обнищанием населения и популизмом политиков.

Кроме того, в украинском обществе появился новый фронт противостояния: "90%, которые себя причисляют к бедным, начинают ненавидеть 10% тех, кого они причисляют к богатым".

Это противостояние между бедными и богатыми еще скажется в будущем.

Напомним, согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", 83% украинцев заявили, что им не хватает денег, которые они зарабатывают. При этом, абсолютное большинство опрошенных, 89%, хотели бы зарабатывать больше, чем сейчас. Своим нынешним финансовым положением довольны только 14% респондентов.