Землянский о новых тарифах, обнищании граждан, росте субсидий и долгов

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины обязал Министерство энергетики и угольной промышленности Украины дважды в год проводить перерасчет цен на газ, отпускаемый НАК "Нафтогаз Украины" населению, религиозным организациям и теплокоммунэнерго (для нужд населения и религиозных организаций) в рамках спецобязанностей. Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением №90 от 21 февраля 2017 года.

"За два месяца до начала каждого газового полугодия (1 октября – 31 марта, 1 апреля – 30 сентября) … Минэнергоугля проводит перерасчет предельных розничных цен на природный газ для бытовых потребителей, религиозных организаций", – говорится в документе.

Цена на газ для населения, религиозных организаций и ТКЭ (для нужд населения и религиозных организаций) должна корректироваться в случае отклонения более чем на 10% от расчетной.

Расчетная цена определяется Минэнергоугля как среднее значение цены газа на немецком хабе NCG с учетом затрат на транспортировку до западной границы Украины, тарифа на вход в ГТС Украины, среднемесячного курса доллара. При проведении подсчетов учитываются средние цены газа за период от последний корректировки цен для населения (но не более одного года).

Если текущие цены на газ отклоняются от расчетов Минэнерго более чем на 10%, то Кабмин пересматривает их, если менее – то цены остаются прежние.

При пересмотре цен одновременно должны корректироваться цены, по которым "Нафтогаз" закупает газ у ПАО "Укргазвыдобування". Первый пересмотр цен может быть проведен с 1 апреля.

"Если верить источникам в правительстве, то средневзвешенная цена за предыдущие полгода не отклонилась на 10%, и она останется на том же уровне, как и была, по крайней мере, до октября 2017 года. То есть для населения ожидать повышения цены на газ в ближайшее время не стоит. Но с учетом ситуации в экономике и девальвирующей гривны (а цена на газ у нас привязана к импортному паритету), колебания свыше 10% могут произойти уже после октября месяца в случае усугубления экономической ситуации", – сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии РИА Новости Украина.

Эксперт подчеркнул, что это постановление правительства принципиально не изменило принцип тарифообразования.

"Осталась привязка к немецкому хабу. А еще в постановление добавили, что в случае изменения цен будет корректироваться закупочная цена у "Укргаздобычи", то есть госкомпания будет увеличивать свои доходы. И это прекрасно: 300 процентов рентабельности – это по классике", – возмущен Землянский.

По его словам, дальнейшее обнищание населения, рост субсидий и рост долгов населения – обеспечены.

"Правительство не предприняло не единого шага, для того чтобы откорректировать тарифы не с импортным паритетом, а с паритетом покупательной способности населения этой страны. И это принципиальный изъян данного постановления. Вместо того, чтобы использовать газ украинской добычи, то есть внести минимальную рентабельность украинского газа в формулу тарифообразования, пошли самым простым путем – все выравняли по импортному паритету, тем самым загнав население в нищету", – сказал эксперт.

Что касается цен на газ для промышленности, которые будут снижены с 1 марта на 7%, то, как пояснил Землянский, это произошло в связи с корректировкой цены по хабам.

"Если цены доходили до 10 тысяч гривен в феврале, то сейчас они откатились до 9,5 тысяч. Как известно, цена газа для промышленности выше, чем для населения. И голубая мечта "Нафтогаза" – привязать цены для населения к таким же котировкам, как это происходит с промышленностью. Во время всей этой свистопляски с повышением тарифов говорилось о необходимости выравнивании цен, чтобы население и промышленность платили одинаково. И, конечно, не за счет понижения цены для промышленности, а за счет повышения цены для населения", – пояснил эксперт.