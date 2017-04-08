Аваков: у украинцев до конца года будет 5,4 млн биометрических загранпаспортов

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Украинцы до конца 2017 года будут иметь 5,4 млн биометрических загранпаспортов, необходимых для безвизовых поездок в Евросоюз. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

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"Всего на утро 7 апреля Государственной миграционной службой в стране выдано 3 млн 25 тыс.129 биометрических паспортов для выезда за границу. В день выдаётся от 9 до 12 тыс. паспортов. Исходя из расчётов на 1 января 2018 года, в обращении будет примерно 5,4 млн биометрических паспортов", — написал глава МВД.

По его словам, будущий безвизовый режим с ЕС уже вызвал ажиотажный спрос на загранпаспорта — количество посетителей центров оформления документов стремительно растет.

"Не исключено, что в первое время очереди немного возрастут, но, уверен – мы справимся, все желающие смогут оформить документы и съездить в Европу без визовой канители", — отметил министр.

Ранее сообщалось, что после голосования Европейского парламента за введение безвизового режима для Украины граждане страны "обвалили" сайт по выдаче загранпаспортов.