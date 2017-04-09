Эксперт: для путешествия по Европе украинцу хватит 100 евро

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Поездки украинцев в Евросоюз будут более дешевыми. Сделать для этого все возможное пообещал сам президент Петр Порошенко. На своей странице в Facebook он написал: власти Украины сделают все для того, чтобы украинцы в реальности ощутили, что страна уверенно шагает в ЕС.

Насколько на сегодняшний день доступно и дешево можно путешествовать европейскими странами, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил соучредитель фестиваля путешественников Travelage Дмитрий Семенов.

"Это зависит от уровня комфорта. Если мы говорим о доступности, то это где-то 50-100 евро для того, чтобы ехать в общем. То есть нужно оформить визу, которую скоро отменят, и чаще всего люди въезжают в Польшу, а из Польши уже путешествуют, потому что летать из Украины дороже, чем летать внутри Европейского Союза", — отметил Семенов.

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что комитет постоянных представителей стран ЕС планирует 26 апреля проголосовать по решению об отмене визового режима для украинцев.