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    Эксперт: для путешествия по Европе украинцу хватит 100 евро

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    Соучредитель фестиваля путешественников Travelage Дмитрий Семенов в эфире ГС подчеркнул, что летать в другие страны ЕС из Польши - гораздо дешевле, чем из Украины.
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Поездки украинцев в Евросоюз будут более дешевыми. Сделать для этого все возможное пообещал сам президент Петр Порошенко. На своей странице в Facebook он написал: власти Украины сделают все для того, чтобы украинцы в реальности ощутили, что страна уверенно шагает в ЕС.

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    Украинское фото
    Зачем все-таки украинцам безвиз?

    Насколько на сегодняшний день доступно и дешево можно путешествовать европейскими странами, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил соучредитель фестиваля путешественников Travelage Дмитрий Семенов.

    "Это зависит от уровня комфорта. Если мы говорим о доступности, то это где-то 50-100 евро для того, чтобы ехать в общем. То есть нужно оформить визу, которую скоро отменят, и чаще всего люди въезжают в Польшу, а из Польши уже путешествуют, потому что летать из Украины дороже, чем летать внутри Европейского Союза", — отметил Семенов.

    Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что комитет постоянных представителей стран ЕС планирует 26 апреля проголосовать по решению об отмене визового режима для украинцев.

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