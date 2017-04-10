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    Въезда нет. Какие страны чаще отказывают украинцам в визах

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    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (338)

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    Европейская комиссия обнародовала ежегодный отчет о выдаче шенгенских виз во всех странах мира. В визовой политике Чехии украинцам не получается найти позитив. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Въезда нет. Какие страны чаще отказывают украинцам в визах. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Совет Евросоюза 7 марта одобрил поправки в Шенгенский кодекс, согласно которым будут ужесточены проверки документов у всех лиц, пересекающих внешние наземные, воздушные и морские границы Шенгенской зоны, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

    В ЕС рассчитывают, что внесение изменений в Кодекс обеспечит большую эффективность борьбы с нелегальной миграцией, террористами и членами организованных преступных групп.

    "Систематические проверки на внешних границах предоставят нам средства для устранения потенциальных рисков для внутренней безопасности, включая те, что исходят от возвращающихся (из регионов военных действий — Ред.) боевиков", — заявил в этой связи министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

    Продолжение читайте в статье "Хозяйке на заметку. ЕС ужесточил проверку документов при въезде в Шенген"

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