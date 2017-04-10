Въезда нет. Какие страны чаще отказывают украинцам в визах

Совет Евросоюза 7 марта одобрил поправки в Шенгенский кодекс, согласно которым будут ужесточены проверки документов у всех лиц, пересекающих внешние наземные, воздушные и морские границы Шенгенской зоны, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В ЕС рассчитывают, что внесение изменений в Кодекс обеспечит большую эффективность борьбы с нелегальной миграцией, террористами и членами организованных преступных групп.

"Систематические проверки на внешних границах предоставят нам средства для устранения потенциальных рисков для внутренней безопасности, включая те, что исходят от возвращающихся (из регионов военных действий — Ред.) боевиков", — заявил в этой связи министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

Продолжение читайте в статье "Хозяйке на заметку. ЕС ужесточил проверку документов при въезде в Шенген"