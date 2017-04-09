Среди пострадавших и жертв теракта в Египте украинцев нет - посол

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Среди жертв и пострадавших в результате теракта в церкви в египетском городе Танта украинцев нет. Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" посол Украины в Египте Геннадий Латий.

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"По информации, которую мы имеем, это был теракт. Информации по поводу наличия вообще иностранцев среди пострадавших нет. Город находится в средней части Египта, далеко от популярных курортов. Поэтому мы даем сейчас информацию, что украинцев там не было", — заявил Латий.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник.

По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.