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    В Египте у церкви прогремел взрыв: 15 погибших, 50 раненых

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    Согласно информации, взрыв прогремел у церкви "Мар Гиргис" в городе Танта египетской провинции Гарбия. В результате взрыва сорок два человека пострадали.
    Машины скорой помощи в Египте
    Associated Press Muhamed Sabry

    КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. В результате взрыва в церкви в Египте погибли 15 человек, более 50 пострадали, сообщает портал "Дот Маср".

    Смотрите также: Момент взрыва в церкви Каира

    Как сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия", взрыв прогремел у церкви "Мар Гиргис" в городе Танта египетской провинции Гарбия.

    В настоящее время десять машин скорой помощи вывозят раненых от церкви.

    Напомним, в декабре прошлого года теракты были совершены в коптской церкви в Каире, тогда полиция Египта задержала четырех человек.

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