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    Спецоперация в Осло на месте обнаруженного взрывного устройства

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    Полиция Осло подтверждает, что совершила подрыв обнаруженного в районе Грёнланн подозрительного предмета, сообщают норвежские средства массовой информации.
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    "Мы произвели контролируемый подрыв предмета в районе Грёнланн в Осло", — подтвердил изданию VG представитель полиции Свейн Арилд Йорундланд. В Twitter полиции Осло пока сообщений о контролируемом подрыве нет.

    "Что именно это было, я сейчас сказать не могу. Предмет (после подрыва) передан криминалистам, они будут его исследовать", — сказал Йорундланд и добавил, что звук во время подрыва был громче, чем можно было ожидать от устройства, которое использовали взрывотехники.

    "(Подозрительный) предмет обезврежен взрывотехниками", — сообщила полиция Осло в Twitter.

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    Ранее СМИ сообщили, что слышали громкий хлопок в оцепленном районе. По словам представителя полиции, потребуется еще какое-то время, чтобы обследовать результат подрыва, и пока трудно сказать, содержал ли предмет взрывчатку.

    В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного мужчину, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Мужчина был доставлен в полицию, правоохранители оцепили район.

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