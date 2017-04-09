Спецоперация в Осло на месте обнаруженного взрывного устройства

"Мы произвели контролируемый подрыв предмета в районе Грёнланн в Осло", — подтвердил изданию VG представитель полиции Свейн Арилд Йорундланд. В Twitter полиции Осло пока сообщений о контролируемом подрыве нет.

"Что именно это было, я сейчас сказать не могу. Предмет (после подрыва) передан криминалистам, они будут его исследовать", — сказал Йорундланд и добавил, что звук во время подрыва был громче, чем можно было ожидать от устройства, которое использовали взрывотехники.

"(Подозрительный) предмет обезврежен взрывотехниками", — сообщила полиция Осло в Twitter.

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Ранее СМИ сообщили, что слышали громкий хлопок в оцепленном районе. По словам представителя полиции, потребуется еще какое-то время, чтобы обследовать результат подрыва, и пока трудно сказать, содержал ли предмет взрывчатку.

В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного мужчину, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Мужчина был доставлен в полицию, правоохранители оцепили район.