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    В мире

    СМИ сообщили подробности теракта в Египте, где погибли 30 человек

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    По данным СМИ, взрыв в церкви осуществил смертник: "Человек 30-35 лет в коричневом пиджаке и галстуке, черных ботинках зашел в церковь, прошел до первого ряда церкви и сразу привел в действие пояс смертника".
    Взрыв у церкви в египетском Танте
    twitter.com/Blueman_Aster

    КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Взрыв в церкви в городе Танда в Египте является терактом, написал спикер Министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зеид на Twitter.

    Спецоперация в Осло, на месте обнаруженного взрывного устройства. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Спецоперация в Осло на месте обнаруженного взрывного устройства

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    "Терроризм снова нанес удар по Египту, на этот раз в Вербное воскресенье. Еще одна неприятная, но неудачная попытка против всех египтян",  - заявил спикер МИД.

    Число жертв взрыва в церкви уже возросло до 30, передает телеканал "Аль-Маядин".

    По данным портала "Аль-Ахрам" со ссылкой на очевидцев, взрыв в церкви осуществил смертник: "Человек 30-35 лет в коричневом пиджаке и галстуке, черных ботинках зашел в церковь, прошел до первого ряда церкви и сразу привел в действие пояс смертника".

    Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен.

    Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших в результате этого взрыва.

    Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. 

    По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.

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