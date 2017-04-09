СМИ сообщили подробности теракта в Египте, где погибли 30 человек

КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Взрыв в церкви в городе Танда в Египте является терактом, написал спикер Министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зеид на Twitter.

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"Терроризм снова нанес удар по Египту, на этот раз в Вербное воскресенье. Еще одна неприятная, но неудачная попытка против всех египтян", - заявил спикер МИД.

Число жертв взрыва в церкви уже возросло до 30, передает телеканал "Аль-Маядин".

По данным портала "Аль-Ахрам" со ссылкой на очевидцев, взрыв в церкви осуществил смертник: "Человек 30-35 лет в коричневом пиджаке и галстуке, черных ботинках зашел в церковь, прошел до первого ряда церкви и сразу привел в действие пояс смертника".

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен.

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших в результате этого взрыва.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся.

По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.