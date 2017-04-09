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    В мире

    Число жертв взрыва в Египте возросло до 25, ранены - 70

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    Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших в результате этого взрыва.
    В районе взрыва у церкви в Танте
    twitter.com/Human_Secular

    КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Число погибших при взрыве в церкви в египетском Танте возросло до 25, до 70 человек пострадали, сообщает телеканал "Аль-Манар" со ссылкой на египетский высокопоставленный источник.

    Спецоперация в Осло, на месте обнаруженного взрывного устройства. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Спецоперация в Осло на месте обнаруженного взрывного устройства

    По имеющейся информации, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра. Там, по данным египетских СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.

    Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших в результате этого взрыва.

    Напомним, мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности было заложено в церкви в зале для молящихся.

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