В жилом доме российского Таганрога прогремел взрыв

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В жилом доме в российском Таганроге после взрыва газа в одной из квартир были эвакуированы 150 человек, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Ростовской области.

"Поступило сообщение, что на улице Шаумяна 12/1 произошел хлопок (взрыв) в одной из квартир жилого пятиэтажного дома, три человека пострадали, двое госпитализированы, один от госпитализации отказался", — сообщили в МЧС.

"Имеются частичные разрушения четырех квартир на пятом этаже. Были эвакуированы жильцы дома, около 150 человек", — добавили в ведомстве. На месте работают оперативные группы.

Позже представитель Южного регионального центра МЧС РФ сообщил, что при взрыве погиб один человек, двое пострадали.

Напомним, в субботу в польском городе Швебодице, недалеко от Вроцлава, рухнул двухэтажный многоквартирный дом.