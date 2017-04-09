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    Россия

    В жилом доме российского Таганрога прогремел взрыв

    (обновлено: )2
    Из-за взрыва из дома эвакуировали 150 человек, частично были разрушены четыре квартиры. По данным МЧС РФ, при взрыве пострадали три человека.
    Автомобили скорой помощи в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В жилом доме в российском Таганроге после взрыва газа в одной из квартир были эвакуированы 150 человек, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Ростовской области.

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    "Поступило сообщение, что на улице Шаумяна 12/1 произошел хлопок (взрыв) в одной из квартир жилого пятиэтажного дома, три человека пострадали, двое госпитализированы, один от госпитализации отказался", — сообщили в МЧС.

    "Имеются частичные разрушения четырех квартир на пятом этаже. Были эвакуированы жильцы дома, около 150 человек", — добавили в ведомстве. На месте работают оперативные группы.

    Позже  представитель Южного регионального центра МЧС РФ сообщил, что при взрыве погиб один человек, двое пострадали.

    Напомним, в субботу в польском городе Швебодице, недалеко от Вроцлава, рухнул двухэтажный многоквартирный дом.

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