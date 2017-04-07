Причиной взрыва в Ростове стала ревность

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Следственный комитет РФ сообщает, что мужчину в Ростове взорвал с помощью фонарика ревнивый соперник, не поделивший с ним женщину.

Утром в четверг сторож школы в Ростове-на-Дону решил проверить бесхозный пакет, лежащий на улице. Среди вещей в пакете был фонарик, который при включении взорвался. По предварительной версии, под видом фонарика было замаскировано самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел рядом с лицеем №5 на улице Социалистической. Мужчине оторвало кисть на одной руке и три пальца на другой, он был экстренно госпитализирован.

"Будучи допрошенным следователем об обстоятельствах совершенного преступления, он (злоумышленник — ред.) пояснил, что с пострадавшим у него были длительные неприязненные отношения на почве ревности к женщине. Зная образ жизни потерпевшего, маршрут его движения на работу и обратно, подозреваемый решил совершить его убийство с помощью самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении.

По данным СК, дождавшись, пока мужчина выйдет из дома, подозреваемый оставил самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, на пути его следования, после чего с места происшествия скрылся. Как установлено следствием, подозреваемый специально оставил включенным фонарик, чтобы вид включенных светодиодов привлек внимание потерпевшего.

В настоящее время следствием выполняются с участием подозреваемого необходимые следственные действия. Решается вопрос об его аресте.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что причиной подрыва взрывоопасного предмета в Ростове-на-Дону являлся бытовой конфликт, злоумышленник задержан.