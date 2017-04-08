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    Матиос о ходе расследования взрывов в Балаклее

    Тема:

    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (135)

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    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отметил, что Уголовным кодексом предусмотрен срок для расследования - два месяца. По его словам, во время него придется сделать ряд "эксклюзивных экспертиз".
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    В ходе расследования взрывов на военном арсенале в Балаклее следует выполнить ряд детальных и эксклюзивных экспертиз, на проведение которых требуется более двух месяцев, заявил главный военные прокурор Анатолий Матиос. 

    Последствия взрывов в Балаклее. Инфографика
    Голос Столицы
    Разрушительная арифметика. Последствия взрывов в Балаклее

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения. 

    "Мы очень-очень-очень, именно столько раз я повторю это слово, скрупулезно относимся к ежедневному расследования, которое имеет одну цель — собрание доказательств. Когда я и следователи, и прокурор будем убеждены в своей правоте, тогда доложим Верховному главнокомандующему, так как этот вопрос касается обороноспособности страны, оборонного сектора, безопасности государства… Но следствие на этом не закончится, будет промежуточный этап. Что-то будет доведено до общества", — сказал он в эфире телеканала Zik.

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    Главный военный прокурор отметил, что Уголовным кодексом предусмотрен срок для расследования — два месяца. "Сколько нужно для проведения экспертиз? Более двух месяцев, это я точно скажу", — подчеркнул Матиос.

    Ранее сообщалось, что взрывы в Балаклее оставили без дома более 90 семей. 

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