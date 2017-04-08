Матиос о ходе расследования взрывов в Балаклее

В ходе расследования взрывов на военном арсенале в Балаклее следует выполнить ряд детальных и эксклюзивных экспертиз, на проведение которых требуется более двух месяцев, заявил главный военные прокурор Анатолий Матиос.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

"Мы очень-очень-очень, именно столько раз я повторю это слово, скрупулезно относимся к ежедневному расследования, которое имеет одну цель — собрание доказательств. Когда я и следователи, и прокурор будем убеждены в своей правоте, тогда доложим Верховному главнокомандующему, так как этот вопрос касается обороноспособности страны, оборонного сектора, безопасности государства… Но следствие на этом не закончится, будет промежуточный этап. Что-то будет доведено до общества", — сказал он в эфире телеканала Zik.

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Главный военный прокурор отметил, что Уголовным кодексом предусмотрен срок для расследования — два месяца. "Сколько нужно для проведения экспертиз? Более двух месяцев, это я точно скажу", — подчеркнул Матиос.

Ранее сообщалось, что взрывы в Балаклее оставили без дома более 90 семей.