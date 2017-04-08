МИД: среди пострадавших в теракте в Стокгольме украинцев нет

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Украинский МИД сообщил, что данных о пострадавших в результате теракта в Стокгольме иностранцах нет.

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Twitter в субботу.

"По состоянию на 10.00 полиция Стокгольма не сообщает о наличии среди жертв и пострадавших иностранцев", — говорится в сообщении.

В пятницу в 14.53 местного времени на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups, оно было похищено во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

В результате наезда грузовика погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек, девять из которых тяжелые. Шесть человек уже оставили больницу.

Полиция в пятницу вечером задержала мужчину по делу о грузовике, рано утром в субботу стало известно, что его задержание продлено и мужчина подозревается в совершении террористического преступления. Не исключается также, что именно он и был водителем грузовика.