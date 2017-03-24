Балакирева: украинцы уже экономят буквально на всем

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Спустя три года после победы Евромайдана уровень жизни простых украинцев еще больше отдалился от европейских стандартов. Согласно последнему опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг" 83% украинцев не хватает денег, которые они зарабатывают. При этом, абсолютное большинство опрошенных, 89 процентов, хотели бы зарабатывать больше, чем сейчас. Своим нынешним финансовым положением довольны только 14 процентов респондентов.

О том, что сегодня тревожит украинцев, на чем они готовы экономить, а на чем – нет, РИА Новости Украина рассказала председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева.

— В принципе, цифры, опубликованные группой "Рейтинг" совпадают с теми, которые мы получили в нашем недавнем исследовании. Так, согласно нашим данным, 82,5% опрошенных украинцев признались, что экономили на протяжении последних полгода. Людям недостаточно тех средств, которые они имеют, поэтому они вынуждены кардинальным образом пересматривать свои бюджеты.

На чем, в основном, сегодня экономят украинцы?

— Как правило, на продуктах питания, на покупке одежды. Также стараются меньше денег тратить на организацию досуга, отдыха. Гораздо меньше стали покупать бытовую технику, наблюдается экономия даже на образовании, своем и детей. Из-за того, что на порядок повысились тарифы на коммунальные услуги, люди стараются меньше расходовать воду и электроэнергию. Много тех, кто экономит на транспорте — те, у кого есть авто пользуются им гораздо реже. Также экономят на лечении и мобильной связи. Весь этот спектр говорит о том, что люди в Украине экономят практически на всех основных статьях расходов.

Получается, что в нынешних условиях речи о том, чтобы отложить средства быть не может?

— Только порядка четверти из опрошенных сказали о том, что пытаются как-то сберечь свои средства. Цели и масштабы, естественно разнятся. Нет ни резкого сокращения, ни резкого роста — в целом, в последние годы количество людей, которые откладывают колеблется в районе отметки в 25%.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ольга Балакирева

Каков процент людей, которые в нынешней ситуации не экономят и чувствуют себя вполне нормально?

— Всего 17% из опрошенных респондентов сказали о том, что не экономят. К этой цифре можно добавить еще порядка десяти процентов людей, которых мы не достигаем в наших опросах. Это люди с высоким уровнем обеспечения, которые живут в "параллельном" мире, в отрыве от простого народа.

В исследовании "Рейтинга" отмечается, что на Западной Украине, по сравнению с другими регионами, гораздо больше тех, кому хватает заработанных средств на жизнь. Чем это объясняется?

— Трудовые ресурсы западных регионов во многом продают себя за рубежом. Естественно, уровень доходов там несколько выше, чем в целом по Украине. Многие получают поддержку от членов семьи, которые находятся за рубежом. При этом если мы будем сравнивать цены на товары первой необходимости и продукты питания, то в западных регионах они несколько ниже. Эти два фактора и влияют определенным образом.

Опубликованные данные содержат любопытный факт — мужчинам гораздо чаще женщин хватает заработанных средств.

— Дело в том, что в украинских семьях бюджет, как правило, ведут женщины, контролируют и распределяют расходы. Женщины больше чувствуют, как сэкономить таким образом, чтобы хватило и на оплату "коммуналки", и на обучение ребенка. Они чуть более реалистично оценивают ситуацию.

Наблюдались ли вами протестные настроения украинцев во время опросов. Готово ли общество к новым революциям?

— Недостаток средств, низкий уровень оплат и общее ухудшение уровня жизни является причиной того, что люди не удовлетворены результатами последнего Майдана, сменой власти — это тот факт, который мы тоже зафиксировали. Так, 85% опрошенных респондентов считают, что Революция достоинства не достигла поставленной цели. Причиной того, что Майдан может повториться, около 70% людей называют как раз стремительное ухудшение уровня жизни, а еще 43% — невозможность платить по новым коммунальным тарифам, на уровне 25% и меньше — коррупция во власти и задержка зарплат.