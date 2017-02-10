Украина сегодня: повышение "минималки" - нищета и сверхприбыли

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Недавно закрылся располагавшийся рядом с моим домом небольшой магазинчик, к котором продавали печенье и конфеты. Продавщица сказала: после повышения минимальной зарплаты владелец "все подсчитал и сказал — закрываемся".

Знакомые сообщают и о других подобных случаях, а в налоговых одно время выстраивались очереди желающих поскорее закрыть… Дело-то они, возможно, продолжат, только уже в "тени".

С 1 января 2017 года в Украине установлен размер минимальной зарплаты на уровне 3200 гривен (рост в два раза по сравнению с 2016 годом). Повышение "минималки" обернулось двукратным ростом налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые работают по упрощенной системе налогообложения. В результате с середины декабря 2016 года до середины января 2017-го закрыли регистрацию более 158 тысяч ФЛП.

Нацбанк Украины в своем инфляционном отчете за январь прогнозирует: вследствие повышения минимальной зарплаты в 2017 году потерять работу могут 630 тысяч украинцев.

Исправление ошибок

Не драматизировать ситуацию призвала старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи Национальной академии наук Украины Лидия Ткаченко. По ее словам, размер минимальной зарплаты в 3200 гривен — просто попытка правительства поправить свою прошлогоднюю ошибку — снижение единого социального взноса (ЕСВ) с целью добиться "детенизации" экономики. Но никакой "детенизации" не произошло, а поступления в бюджет снизились.

"Сейчас этот шаг, то, что минимальную зарплату увеличили в два раза, это, по сути, попытка таким непрямым способом закрыть свою прошлогоднюю ошибку по поводу снижения ЕСВ", - сказала Ткаченко на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, минимальная зарплата в 3200 гривен вряд ли будет "большим шоком для бизнеса" и не станет главным фактором увольнений работников.

"Те, кто работает легально, они будут платить как и платили, скорее всего, там уже никто не закроется. Дальше падать нам особо некуда, это мнение наших экспертов: экономика действительно достигла "дна", уже некуда дальше падать", — отметила она, добавив, что есть симптомы некоторого оживления экономики и потому не стоит ожидать какой-то драматической ситуации.

"С другой стороны, нужно понимать, что быстрого снижения уровня безработицы ожидать не следует, вполне возможно, что она даже вырастет в этом году — незначительно, но может вырасти", — сказала Ткаченко, уточнив, что это будет связана не столько с резким повышением "минималки", сколько с оживлением экономики и рынка труда: "люди будут искать более подходящую работу".

"Профилактика протестов"

Социолог Ольга Балакирева усомнилась в прогнозе Нацбанка (о резком росте безработицы в 2017 году). По ее словам, "повышение минимальной зарплаты не является тем риском, который ведет к сокращению рабочей силы".

"Надо посмотреть, на каком фоне это происходило. Фактически еще в декабре 2015 года население нуждалось в минимальной зарплате на уровне 3400 гривен, это следует из социологических опросов. Причем это не просто минимальная зарплата, это тот минимальный уровень, который должен был быть на одного члена семьи. И то, что правительство в конце 2016 года объявило о таком шаге (повышении минимальной зарплаты до 3200 грн. — Ред.) — это фактически профилактика протестов, которые очень сильно нарастали в обществе, потому что уровень инфляции за прошлый год вырос достаточно сильно, больше, чем рост доходов, чем рост заработных плат", - сказала Балакирева.

По ее словам, не только население, но и экономика к этому была готова: в соцопросах 38% предпринимателей сказали, что они в течение 2016 года повышали зарплату всем своим сотрудникам, 18% — повышали тем, у кого были хорошие результаты, 17% — повышали наиболее ценным работникам, не повышали — около четверти предпринимателей. Другое дело, что повышали — официальную зарплату или ту, что выплачивают "в конвертах"…

Так что решение правительства повысить "минималку" вполне логично, а безработица вырастет (если вырастет) по другим причинам, считает Балакирева. Кроме того, народ ожидает большего: "более 80% работодателей считают, что зарплата должна быть выше чем 3200 грн".

Что касается распространенной практики перевода части сотрудников в режим неполного рабочего дня, то, по мнению социолога, это объясняется тем, что уровень эффективности труда на Украине — достаточно низкий, потому работодатели приводят в соответствие оплату и реальный трудовой вклад работников.

Увольнять будут gs.fm Эксперт о проверках выплат "минималки" и штрафах для бизнеса

С тезисом о том, что повышение "минималки" не вызовет сокращения рабочей силы, не согласился глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Он отметил, что увольнения неизбежны как раз по той причине, что повышение обязательного уровня минимальной зарплаты в сочетании с ростом тарифов приведут к тому, что расходы у многих предпринимателей, предприятий и учреждений значительно превысят доходы.

Принимавший участие в пресс-конференции политолог и экс-нардеп Олесь Доний заявил, что дело не в минимальной зарплате, а в том, что вообще украинские зарплаты очень низкие.

"В целом у нас монопольная система экономики, которая содействует росту сверхприбыли ограниченного круга лиц. Это было построено не во время режима Порошенко, но им (прибыли) увеличили в разы. При этом — абсолютное обнищание массы населения", - сказал Доний.

По его словам, если правительство не будет ставить вопрос о росте благосостояния населения, то будут серьезные проблемы. Уже сейчас украинцы выезжают из страны не из-за отсутствия работы, а из-за того, что невозможно прожить на зарплату за эту работу: при таком росте цен "люди не могут прожить ни на полторы тысячи, ни на две тысячи, ни на три тысячи гривен".

"Сверхприьбыли получает очень незначительная часть. И проблема правительства в том, что оно не занимается перераспределением доли прибыли в украинской экономике", - констатировал политолог.

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Доний отметил, что по этой причине большинство украинцев не утешает тот факт, что, например, в этом начался рост промпроизводства, рост экономики: "для Украины это ничего не означает, потому что средства от этого роста не перераспределяются среди населения".