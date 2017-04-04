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    Порошенко назначил жену генпрокурора своим представителем в Раде

    (обновлено: )48
    Другим указом глава государства освободил от этой должности Артура Герасимова, которого в понедельник избрали главой фракции "Блок Петра Порошенко".
    Ирина Луценко
    ТаблоID

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко назначил своим представителем в Верховной раде замглавы крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко", жену генпрокурора страны Ирину Луценко, говорится в указе президента, обнародованном на его сайте во вторник.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Dmitry Raimov/Facebook
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    "Назначить Луценко Ирину Степановну представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", — говорится в указе.

    Другим указом он освободил от этой должности Артура Герасимова, которого в понедельник избрали главой фракции "Блок Петра Порошенко".

    "Освободить Герасимова Артура Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины", — говорится в документе.

    Фракция "Блок Петра Порошенко" входит в правящую парламентскую коалицию, в нее входит 141 депутат. Ранее фракцию возглавлял депутат Игорь Грынив, который по собственному желанию решил отказаться от занимаемой должности.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко 4 апреля посетит с официальным визитом Латвию.

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