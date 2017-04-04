Порошенко назначил жену генпрокурора своим представителем в Раде

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко назначил своим представителем в Верховной раде замглавы крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко", жену генпрокурора страны Ирину Луценко, говорится в указе президента, обнародованном на его сайте во вторник.

"Назначить Луценко Ирину Степановну представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", — говорится в указе.

Другим указом он освободил от этой должности Артура Герасимова, которого в понедельник избрали главой фракции "Блок Петра Порошенко".

"Освободить Герасимова Артура Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины", — говорится в документе.

Фракция "Блок Петра Порошенко" входит в правящую парламентскую коалицию, в нее входит 141 депутат. Ранее фракцию возглавлял депутат Игорь Грынив, который по собственному желанию решил отказаться от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко 4 апреля посетит с официальным визитом Латвию.