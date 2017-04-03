Золотарев: народ оценивает Порошенко матерно

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко 30 марта подписал указ о мероприятиях ко Дню памяти и примирения (8 мая) и 72-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая).

При этом насчет 9 мая в обществе были большие сомнения — даже депутаты из пропрезидентской БПП, не говоря уже о "календаре Вятровича", предлагали вовсе не отмечать 9 мая, а "сместить акценты" на 8 мая.

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Получается, что своим решением Порошенко хоть и частично, но все же пошел против "идеологической партии войны".

Почему президент решился на подобный шаг, на пресс-конференции в РИА Новости Украина предположил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Я уже говорил, что из президента лепят такого мега-патриота. А это, прежде всего, электорат Западной и Центральной Украины. Но при этом результаты фокус-групп показывают, что отношение на Западной Украине к Порошенко еще хуже, чем на Юге и Востоке — как ни парадоксально", — отметил эксперт.

Он добавил: нельзя сказать, что в Запорожье или в Днепре Порошенко любят, "но отзываются, во всяком случае, не так агрессивно".

"Когда в стенограмме фокус-групп присутствует ненормативная лексика, касающаяся президента — меня это удивляет, я давно не сталкивался с этим. Поэтому, очевидно, кто-то толковый (в окружении президента) обратил внимание на такое обстоятельство, что не все так просто. Что традиционные идеологические маркеры сегодня размыты — тектонические сдвиги в общественных настроениях. Поэтому ставка на Галичину и Центр Украины может оказаться не такой уж и выигрышной для Порошенко. И как раз возможно президент завилял, заманеврировал. Очевидно, понял, что на два правых крыла страну не поставишь", — заявил Золотарев.

Политолог также пояснил, почему на Западной Украине появилось такое отношение к президенту.

"Как и конфликт вокруг блокады, это должно было случиться. Потому что эта политическая шизофрения, которая у нас три года продолжается, когда власть одной рукой рассказывает о войне, о сепаратистах, террористах, посылает чьих-то детей, отцов, мужей погибать и проливать кровь… А другой рукой делает гешефт. И у более идеологизированного и более радикального электората это должно было вызвать острый когнитивный диссонанс. То есть люди начинают понимать, что их банально разводят. Начинают понимать, что если предыдущая власть воровала, то эта сделала правильные выводы и просто тупо грабит. Причем, прикрываясь еще патриотической риторикой", — сказал эксперт.