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    Политика

    Порошенко пригласил в Украину президента Ирландии

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    Порошенко выразил убеждение, что доверительные и теплые отношения между Украиной и Ирландией и впредь будут развиваться на благо обоих народов.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Ирландии Майкла Д.Хиггинса посетить Украину.

    Петр Порошенко на саммите Украина-ЕС
    STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP
    Мальтийский сокол. Эксперты о Порошенко на Мальте и Украине прошлого

    Также украинский лидер поздравил своего коллегу с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и Ирландией, говорится в обнародованном на сайте главы Украинского государства поздравлении на имя президента Ирландии. 

    Порошенко выразил убеждение, что доверительные и теплые отношения между странами и впредь будут развиваться на благо обоих народов.

    Также он поблагодарил за всестороннюю поддержку Ирландией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, что является важным вкладом в укрепление безопасности на Европейском континенте.

    "Пользуясь случаем, подтверждаю Вам свое приглашение осуществить официальный визит в Украину в этом году, чтобы вместе отметить юбилейную дату двусторонних взаимоотношений", — отметил Порошенко.

    Он пожелал Хиггинсу крепкого здоровья и новых свершений, а дружескому народу Ирландии — мира и процветания.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко 4 апреля посетит с официальным визитом Латвию.

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