Порошенко пригласил в Украину президента Ирландии

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Ирландии Майкла Д.Хиггинса посетить Украину.

Также украинский лидер поздравил своего коллегу с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и Ирландией, говорится в обнародованном на сайте главы Украинского государства поздравлении на имя президента Ирландии.

Порошенко выразил убеждение, что доверительные и теплые отношения между странами и впредь будут развиваться на благо обоих народов.

Также он поблагодарил за всестороннюю поддержку Ирландией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, что является важным вкладом в укрепление безопасности на Европейском континенте.

"Пользуясь случаем, подтверждаю Вам свое приглашение осуществить официальный визит в Украину в этом году, чтобы вместе отметить юбилейную дату двусторонних взаимоотношений", — отметил Порошенко.

Он пожелал Хиггинсу крепкого здоровья и новых свершений, а дружескому народу Ирландии — мира и процветания.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко 4 апреля посетит с официальным визитом Латвию.