Порошенко посетит Латвию

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко 4 апреля посетит с официальным визитом Латвию.

Как сообщает пресс-служба канцелярии президента Латвии, Порошенко прибудет по приглашению латвийского коллеги Раймонда Вейониса.

"В 11 часов ожидается официальная церемония встречи Порошенко у Рижского замка, а чуть позднее — церемония официального фотографирования и записи в книге гостей", — сообщили в пресс-службе.

Также у президента Украины запланирована двусторонняя встреча с президентом Латвии, позднее оба президента примут участие в подписании двустороннего договора и в пресс-конференции. Также предусмотрена церемония возложения цветов к памятнику Свободы.

В ходе визита президент Украины также планирует встретиться с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом и провести рабочий полдник с председателем Сейма Инарой Мурниеце.

В свою очередь у супруги Порошенко запланирована отдельная программа, в ходе которой она посетит Латвийский национальный художественный музей, Рижскую украинскую школу и начальную Вайварскую школу.

Ранее Порошенко заявил, что Европа разработает долгосрочный план поддержки Украины.