Мальтийский сокол. Эксперты о Порошенко на Мальте и Украине прошлого

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко 29 марта посетил проходившую на Мальте первую пленарную сессию Конгресса Европейской народной партии. Глава государства активно фотографировался с мировыми лидерами, много общался в кулуарах.

Кроме этого, Порошенко выступил на сессии, заявив, что "Российская Федерация будет делать делать все, чтобы сбросить Евросоюз в пропасть и нивелировать европейские ценности". Также, по словам украинского президента, "будущие 10 лет станут определяющими для Евросоюза".

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Вояж Порошенко на Мальту на пресс-конференции в РИА Новости Украина обсудили политические эксперты.

У Порошенко – одни ценности, у украинцев – другие

Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что визит подготовили блестяще – "много фотографий, много рукопожатий, много проблем обсуждено, Петр Алексеевич блестяще выступил".

"Было и много премьеров, и много президентов, и президент Европарламента… Саакашвили тоже был в списке известных личностей – и с ним встретился президент. Но толку от этого никакого. Потому что выступление Порошенко написано грамотно с точки зрения субъекта, произносящего эти слова. Но нам это читать скучно, потому что мы не понимаем этих вещей, когда нам нужно искать деньги, чтобы платить за подключение газа, за трубу", – сообщил политолог.

Эксперт заявил: президент рассказывает о ценностях, а мы эти ценности понимаем в гривневом исчислении.

"Если говорить серьезно, не было никакого ни позитива, ни конструктива. Эта повестка дня и украинско-европейских отношений, и межрегиональных наших отношений, и отношений с Россией, она устарела по крайней мере на два года. Это осень 2014 года – тогда это можно было всерьез выражать. Тогда аудитория готова была это слушать", – считает Рудяков.

Теперь же, продолжил он, даже при том, что Европейская народная партия – это такие люди, в основном, "которые против России, готовы обвинять ее во всех грехах и злах, эта повестка дня, которую предлагает президент, опять изображает нас на переднем крае всей европейской борьбы и будущей европейской победы".

"Ради этих вещей не стоило ехать. От нас ждут другого. Если мы хотим сохранить для себя остатки международной повестки дня, то нам нужно уже переходить, предлагать другие вещи. Потому что тогда у нас была, а сейчас у нас месяца 4 нет международной проукраинской коалиции, которой не было никогда, но мы ей хвастались… Хвастаемся, что мы санкции антироссийские продолжаем… Но для нас это не победа. В целом, мы ничего не предлагаем, соответственно, проигрываем", – подытожил политолог.

"Президент живет в мире Facebook"

Руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев назвал мальтийский визит Порошенко "попытками имитации субъектности и рукопожатности – вот что привело Петра Алексеевича на Мальту".

"И там случился конфуз. Понятно, что если посмотреть фоторяд президентской пресс-службы, там видно, как президент с жизнерадостной улыбкой жмет руку одному, второму третьеразрядному украинскому политику. Хотя справедливости ради стоит отметить, безусловно, общение и с топами. Но, тем не менее, кислое лицо и сидящий за спиной Саакашвили в четверг сделали мой день", – рассказал политолог.

В целом же, считает эксперт, "президент живет в мире Facebook, с реальной жизнью он знаком очень опосредованно", и дал Порошенко совет: нанять менеджера по связям с реальностью.