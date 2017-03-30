Саакашвили оконфузился на совместной фотографии с Порошенко

ANATOLII STEPANOV / AFP

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе Европейской народной партии, который проходит на Мальте, сообщило издание "Обозреватель".

Ежегодный съезд Европейской народной партии проходит на Мальте с 28 по 30 марта.

На опубликованных на странице Саакашвили в Facebook фотографиях видно, что политик занял место лидера голландской партии "Христианско-демократический призыв" Сибранда ван Хаерсмы Бума.

Михаил Саакашвили в Facebook Михаил Саакашвили с табличкой лидера голландской партии

"Возможно, таким образом бывший председатель Одесской областной госадминистрации хотел быть поближе к президенту Украины Петру Порошенко, которого посадили перед представителем Нидерландов", — предполагает издание.

На других снимках видно, что позже табличку на месте, где сидел Саакашвили, поменяли на его имя.

Михаил Саакашвили в Facebook Позже табличку на месте, где сидел Михаил Саакашвили, поменяли на его имя

Кроме того, Саакашвили принял участие в конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) в качестве делегата от Грузии, будучи гражданином Украины.

По данным издания, в списках регистрации участников конгресса Саакашвили записан как председатель грузинской партии "Единое национальное движение".

"Обозреватель" В списках регистрации участников конгресса Саакашвили записан как председатель грузинской партии

Экс-президент Грузии — основатель этой партии. Хотя Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, он неоднократно давал поручения своим однопартийцам из Украины, где он проживает в последние годы. Саакашвили потерял право возглавлять "Нацдвижение" в 2015 году, когда получил гражданство Украины. В Украине он основал партию "Рух (движение) новых сил", которая позиционируется как оппозиционная к нынешней власти.

"На конгрессе Европейской народной партии Саакашвили продемонстрировал, что для него значит Украина. Он зарегистрировался там как представитель Грузии. То есть Украина для него лишь временное явление?" — сообщил изданию источник, принимающий участие в заседании конгресса.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко также заявил, что на конгрессе Саакашвили представлял Грузию.

"На конгрессе Европейской народной партии на Мальте Саакашвили зарегистрировался делегатом от Грузии. О, какой лжец! От грузин бегает, как заяц, чтобы его не посадили за убийства и коррупцию, а украинцам врет о любви к Украине", — написал он на своей странице в Facebook.