Суд и дело на $3 млрд. Заплатит ли Украина России по счетам?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Суд Лондона вынес первое решение

Высокий суд Лондона в ускоренном порядке рассмотрит дело о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Такое решение огласил судья Уильям Блэр.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий по поводу долга по еврооблигациям. Как объяснял Минфин РФ, данное ходатайство основывалось на том, что у Украины отсутствуют реальные шансы оспорить требование о выплате долга по облигациям.

При этом Украина, по мнению суда, уступила России в обоснованности своей позиции, пишут СМИ. Судья отверг все аргументы украинской стороны, в том числе снял с РФ обвинения в политическом давлении на Украину.

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Реакция Киева и Москвы

Реакция Киева не заставила себя долго ждать. Позицию Киева после решения суда озвучил министр финансов Александр Данилюк. По его словам, решение суда Лондона — это лишь первый этап и украинская сторона намерена его обжаловать.

"Украина получила разрешение суда на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое состоится не раньше конца апреля. На следующих этапах процесса Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы. Более подробную информацию предоставим через некоторое время в форме релиза", — заявил Данилюк.

Очередное заседание по этому иску состоится не ранее апреля.

В свою очередь бывший министр юстиции Александр Лавринович считает, что решение Высокого суда Лондона является плохим сигналом для Киева, долг придется возвращать.

"Это сигнал, что позиция Украины слабая… Очевидно, да (придется заплатить – Ред.). Потому что независимо от фамилий в государственной власти государство должно отвечать по своим обязательствам по всем международным действиям, в том числе, что касается финансовых действий по размещению еврооблигаций", — заявил Лавринович в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, решение лондонского суда сыграет против Украины, поскольку такая процедура не предусматривает дебатов. "Это решение (сыграет – Ред.) против Украины, поскольку ускоренная процедура не предусматривает дебатов сторон. Она предусматривает исследование доказательств, предъявленных суду… Это создает серьезную проблему Украине", — добавил он.

Тем временем, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" высказал уверенность, что апелляция Украины по долгу в 3 миллиарда долларов будет рассмотрена так же объективно, как иск РФ в Высоком суде Лондона. По его словам, Россия намерена принимать все меры по взысканию с Украины всей суммы долга в 3 миллиарда долларов с процентами.

Комментируя решение суда, обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский пишет, что это пока промежуточное решение, хотя вполне вероятно, что Украину могут обязать погасить долг со штрафными процентами, из-за которых сумма долга ежедневно увеличивается на 700 тысяч долларов. Для лондонских судов гораздо важнее укреплять надежную защиту, которую обеспечивает еврооблигациям английское законодательство, чем поощрять политические споры в Украине.

"Если это произойдет, то Украина (при ее ограниченном бюджете, неустойчивом экономическим росте и сложных отношениях с Международным валютным фондом) столкнется с такой проблемой, как увеличение государственного долга на 15%", — цитирует его ИноСМИ.

Как всё начиналось

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме 15 млрд долларов, который предусматривал обмен средств на суверенные евробонды. Первый его транш в объеме 3 миллиарда долларов Украина получила в конце декабря 2013 года. Однако последующих траншей уже не было, так как в стране произошла Революция Достоинства, за которой последовала смена власти.

15 июня 2015 года украинский президент Петр Порошенко назвал предоставление Россией кредита Украине "взяткой" Виктору Януковичу за отказ подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Также президент заявил, что Россию стоит рассматривать наравне с частными кредиторами. В ответ на это министр финансов Наталья Яресько заявила, что Киев признает долг перед Россией и будет рассматривать эту облигацию "как любую другую европейскую облигацию".

Украина включила долг Януковича в программу реструктуризации своих обязательств перед частными кредиторам. Но Россия отказалась участвовать в переговорах, настаивая на том, что долг Януковича имеет статус суверенного, а не коммерческого.

27 августа 2015 года тогдашний министр финансов Украины Наталья Яресько заявила, что Киев договорился с кредиторами о реструктуризации внешнего долга. По словам премьера Арсения Яценюка, правительство Украины добилось списания почти $4 млрд долга и перенесения сроков погашения по оставшимся $15,5 млрд на 2019–2027 годы. Минфин России отказался принимать участие в реструктуризации долга Украины.

17 декабря 2015 года совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным, что означало, что это был межгосударственный кредит, который подлежит приоритетной выплате.

По графику, Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года, но этого не произошло.

18 декабря 2015 года правительство Украины объявило мораторий на выплату российского долга.

16 февраля 2016 года компанией The Law Debenture Trust Corp. (доверитель по выпуску украинских еврооблигаций на $3 млрд) в интересах России был подан иск к Украине в Высокий суд Лондона. Украина признала российский иск и заявила английскому суду о намерении возражать против всех исковых требований.

26 июля 2016 года министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина не обязана возвращать России долг, так как это был "политический кредит, который Украину заставили взять".

По материалам из открытых источников интернет