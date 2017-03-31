Украина не прислала в Армению наблюдателей за выборами

КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Власти Украины не прислали наблюдателей на парламентские выборы в Армении, которые пройдут 2 апреля. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Ереване глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"На приглашение принять участие в миссии откликнулись все страны СНГ, кроме Азербайджана и Украины", — сказал Лебедев по итогам встречи с главой армянского ЦИК Тиграном Мукучяном.

Отсутствие украинских наблюдателей он объяснил тем, что эта страна вышла из соответствующего соглашения об осуществлении наблюдательных миссий.

Лебедев также сообщил, что в группу наблюдателей из Содружества независимых государств в составе 172 человек вошли также представители Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентского собрания Белоруссии и России, представители ЦИК и дипломаты стран Содружества. По его словам, 20 наблюдателей от СНГ находятся в Армении с 14 марта, остальные продолжают прибывать в страну.

Ранее сообщалось, что наблюдателем на выборах в Армении стал вокалист известной американской группы System of a Down Серж Танкян.

Президент Армении Серж Саргсян в декабре 2016 года подписал указ о назначении выборов в парламент на 2 апреля. Это будут первые выборы после конституционной реформы, предусматривающей переход к парламентской форме правления по истечении срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. За места в Национальном собрании поборются девять политических сил — четыре партии и пять блоков.