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    Украина не прислала в Армению наблюдателей за выборами

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    Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заявил, что "на приглашение принять участие в миссии откликнулись все страны СНГ, кроме Азербайджана и Украины".
    Выборы в Армении
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Власти Украины не прислали наблюдателей на парламентские выборы в Армении, которые пройдут 2 апреля. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Ереване глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

    Подсчет голосов на выборах в Армении. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении на низком старте

    "На приглашение принять участие в миссии откликнулись все страны СНГ, кроме Азербайджана и Украины", — сказал Лебедев по итогам встречи с главой армянского ЦИК Тиграном Мукучяном.

    Отсутствие украинских наблюдателей он объяснил тем, что эта страна вышла из соответствующего соглашения об осуществлении наблюдательных миссий.

    Лебедев также сообщил, что в группу наблюдателей из Содружества независимых государств в составе 172 человек вошли также представители Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентского собрания Белоруссии и России, представители ЦИК и дипломаты стран Содружества. По его словам, 20 наблюдателей от СНГ находятся в Армении с 14 марта, остальные продолжают прибывать в страну.

    Ранее сообщалось, что наблюдателем на выборах в Армении стал вокалист известной американской группы System of a Down Серж Танкян.

    Президент Армении Серж Саргсян в декабре 2016 года подписал указ о назначении выборов в парламент на 2 апреля. Это будут первые выборы после конституционной реформы, предусматривающей переход к парламентской форме правления по истечении срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. За места в Национальном собрании поборются девять политических сил — четыре партии и пять блоков.

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