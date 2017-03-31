Порошенко на съезде ЕНП раздавал советы постороннего

Василий Стоякин, обозреватель

В среду 29 марта президент Порошенко выступил на съезде Европейской народной партии. Ну, допустим какие-то отношения между БПП и ЕНП были – в 2015 году украинская политсила заявила о намерении стать членом ЕНП и получила статус наблюдателя. Так что Петр Порошенко поехал на съезд вполне как европейский политик.

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Правда, как президент он представляет государство членом ЕС не являющееся и перспектив получения этого членства не имеющее. Так что заявления его на съезде являются советами постороннего. Но так ли все просто?

Не все европейцы одинаково одинаковые европейцы

Для начала президент Украины огорошил присутствующих заявлением о том, что европейские политики теперь делятся на проевропейских и на антиевропейских. Нет, я дам цитату: "Европейские политики больше не делятся на "левых и правых". (…) Они теперь или проевропейские, или антиевропейские".

Понимаете, мало было европейским политиком. Надо быть маслом масляным. Иначе, никакой ты не европеец, а совсем даже наоборот – антиевропеец. Вот президент Украины, например, не европеец (если у него не припрятан где-то паспорт, например, Кипра, чего бы я не стал исключать), зато он проевропейский. В отличие от Марин Ле Пен, которая гражданка Франции, но – совершенно антиевропейская. Такая вот диалектика.

Обращу внимание, что внутри Украины президент значительно более либерален – формально он признает жителей "оккупированных территорий" гражданами Украины и даже, как я понимаю, не согласен с законопроектом о коллаборационизме. Надеюсь, он полагает, что вину каждого отдельного человека за сотрудничество с оккупантами должен устанавливать суд (пока, впрочем, эта вина устанавливается украинской артиллерией: раз попали – значит коллаборационист).

Но это в случае с гражданами Украины. На европейцев такие льготы не распространяются.

Российская угроза

На съезде ЕНП совершенно естественно звучали рассуждения о российской угрозе. Президент не обманул ожидания своих европейских (? – не забываем про "диалектику") визави: "Россия будет делать все возможное, чтобы столкнуть ЕС со скалы. Кремль никогда не отбрасывал попыток построить "альтернативную" Европу. (…) Цель Кремля – разделить Европу и размыть ценности. Пока эта цель существует, идея взаимного усиления ЕС и России является иллюзорной. (…) Этот не кризис непонимания. Это кризис двух противоположных концепций Европы: свободы или тирании".

Понятно, никого не интересует, что целью Кремля еще недавно была (и, в глубине души властных либералов и сейчас остается) единая Европа от Бреста до Владивостока. Что Россия не собирается "размывать" европейские ценности, поскольку сама же на них и базируется (не СССР, чай). Что "альтернативная" Европа по состоянию на сейчас – это постмайданная Украина.

Понять же, является президент сторонником тезиса о "взаимном усилении" я не смог. Если Европа будет разделена – сможет ли она усилить Россию? Только относительно… Думаю, что тут имеется в виду другое – когда Россия будет спущена до уровня бесправной колонии Запада, которой является Украина, тогда она таки да – усилит Европу.

Что должна делать Европа?

Во-первых, объединиться "в защиту наших общих ценностей".

Надеюсь, в ЕНП понимают, что речь идет о ценностях Парубия. Впрочем, понимают, раз уж в состав ЕС входят националистические режимы Прибалтики.

Во-вторых, "никаких компромиссов по российской агрессии, в том числе – в политике санкций".

Из сказанного выше следует, что само по себе существование России является агрессией, а, значит, санкции должны быть продолжены. Впрочем, для большинства наблюдателей было очевидно, что причиной введения санкций были вовсе не Крым и не Донбасс, а чрезмерное усиление России само по себе.

В-третьих, "более открытый и готовый к включению (так на сайте президента – Авт.) ЕС".

"Готовый к включению", разумеется, Украины. Потому что Порошенко уверен, что "не может быть никакого безопасного и процветающего будущего Европы из мира и стабильности в Украине". Соответственно – необходимо вернуть Донбасс и Крым и выгнать "российского агрессора".

Потом, очевидно, можно будет начать изгонять "антиевропейских европейцев" и Европы.

Решиться на это будет тем более легко, если вспомнить, что "каждый день Украина ведет эту гибридную войну против российских военных, террористов, пропаганды, хакеров, коррупции и абсолютного обмана". Сами понимаете, что если наши собственные, десятилетиями воспитанные коррупционеры – инструмент российской гибридной агрессии, то что уж говорить о европейцах, требующих доказательств "российской агрессии"?

О будущем Украины

В конце речи президент озвучил два момента, которые должны были успокоить его европейских партнеров (прежде всего – Ангелу Меркель).

Во-первых, "Украина будет бороться за две цели. Первая – стать свободными. Вторая – стать лучшей нацией, достойной Европы".

Те, кто счел, что требование более открытой Европы – требование принять Украину, могут расслабиться. Украина не достойна Европы. И вообще – она еще не свободна. Поэтому мы, пока, никуда не напрашиваемся.

Вопрос о том, что такое "свобода", и какая именно Украина будет достойна Европы, отдельный. Но, думаю, очевидно, что речь идет об "аграрной сверхдержаве", свободной от промышленности и трех четвертей населения.

Во-вторых, президент Украины полностью поддержал концепцию Европы разных скоростей.

Речь идет о концепции, которая бы позволила экономическому ядру ЕС (Германии и Франции, прежде всего) углубить свою интеграцию, уменьшив политическую зависимость от неразвитой периферии (Восточной Европы, в основном) и не тратя средства на поддержание экономик новых членов ЕС (не СССР же, который занимался "выравниванием" уровня экономического развития).

Сильно огрублено речь идет об одном из вариантов неоколониализма. И Украина на него согласна. Хоть тушкой, хоть чучелом, хоть без денег, но – в Европу.

P.S.: У нас на глазах Европа дрейфует в новое Средневековье. Средневековье антидемократическое, расистское и агрессивное. А президент Украины – один из тех людей, которые проводят идеологическое обоснование этого дрейфа. Если уж Петр Алексеевич не только не просит денег, но и прямо от них отказывается, то он явно озвучивает не свои мысли, что-то, что попросили его партнеры.