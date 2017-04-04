Порошенко с супругой во вторник летит в Латвию

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во вторник посетит с официальным визитом Латвию, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Латвии.

Глава государства прибывает в Латвию по приглашению президента страны Раймонда Вейониса.

"В 11 часов ожидается официальная церемония встречи Порошенко у Рижского замка, а чуть позднее — церемония официального фотографирования и записи в книге гостей", — сообщили в канцелярии президента балтийской республики.

Также у президента Украины запланирована двусторонняя встреча с президентом Латвии, позднее оба президента примут участие в подписании двустороннего договора и в пресс-конференции. Также предусмотрена церемония возложения цветов к памятнику Свободы.

В ходе визита президент Украины также планирует встретиться с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом и провести рабочий полдник с председателем Сейма Инарой Мурниеце.

В свою очередь у супруги Порошенко Марины запланирована отдельная программа, в ходе которой она посетит Латвийский национальный художественный музей, Рижскую украинскую школу и начальную Вайварскую школу.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко поблагодарил директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард за веру в успех реформ в стране.