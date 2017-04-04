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    Порошенко с супругой во вторник летит в Латвию

    (обновлено: )25
    В ходе визита у президента Украины запланирована двусторонняя встреча с президентом Латвии, позднее оба президента примут участие в подписании двустороннего договора и в пресс-конференции.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во вторник посетит с официальным визитом Латвию, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Латвии.

    Глава государства прибывает в Латвию по приглашению президента страны Раймонда Вейониса.

    "В 11 часов ожидается официальная церемония встречи Порошенко у Рижского замка, а чуть позднее — церемония официального фотографирования и записи в книге гостей", — сообщили в канцелярии президента балтийской республики.

    Петр Порошенко на саммите Украина-ЕС
    STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP
    Мальтийский сокол. Эксперты о Порошенко на Мальте и Украине прошлого

    Также у президента Украины запланирована двусторонняя встреча с президентом Латвии, позднее оба президента примут участие в подписании двустороннего договора и в пресс-конференции. Также предусмотрена церемония возложения цветов к памятнику Свободы.

    В ходе визита президент Украины также планирует встретиться с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом и провести рабочий полдник с председателем Сейма Инарой Мурниеце.

    В свою очередь у супруги Порошенко Марины запланирована отдельная программа, в ходе которой она посетит Латвийский национальный художественный музей, Рижскую украинскую школу и начальную Вайварскую школу.

    Ранее сообщалось, что Петр Порошенко поблагодарил директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард за веру в успех реформ в стране.

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