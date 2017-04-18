Дадим стране угля? РФ осталась главным поставщиком угля в Украину

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Война — войной, а уголь — углём

Несмотря на заявления Киева о "российской агрессии" и планах запретить российские поставки, Россия остается главным поставщиком дефицитного угля в Украину, доля которого в украинском импорте составляет почти 70%.

Как сообщил накануне источник в Минэнерго Украины, импорт угля из России составил 221 тысячу тонн при общем объеме импорта в 413. Для сравнения, из Польши на украинские электростанции поступило 118,9 тысяч тонн угля, а из ЮАР — 72,9.

Тем временем, провозглашенная украинскими властями блокада Донбасса привела лишь к наращиванию угольных поставок из РФ.

Так, по данным Госфискальной службы, 69% всего иностранного угля в январе-марте этого года пришло в Украину из России.

Общие объемы импорта каменного угля и антрацита в Украине за январь-февраль 2017 года выросли более чем в два раза по сравнению с таким же периодом 2016 года.

Украина импортировала каменного угля и антрацита из России с начала 2017 года на сумму 247,2 миллиона долларов. При этом из США — на 65,4 миллиона долларов (18,3% импорта), из Казахстана — на 20,5 миллиона долларов (5,7%), из других стран — на 24,5 миллиона долларов (6,8%).

Громкие заявления

Примечательно, что еще в начале марта министр энергетики Игорь Насалик публично заявлял, что ведомство готовит проект распоряжения о запрете поставок в Украину российского угля. По его словам, у Минэнергоугля есть информация, что россияне планируют брать уголь с ЛДНР и продавать его как российский, но по цене вдвое выше.

Однако распоряжение правительства, подготовленное Минэнерго, так и не принято.

При этом в правительстве признавали, что блокада Донбасса, которую власти сначала яро критиковали, а потом фактически возглавили, вынуждает украинские предприятия закупать уголь в России.

"Это мощная сфера нашей экономики, и когда просто перекрыт путь до украинских недр (это же украинский уголь, он принадлежит украинцам), то сегодня металлурги говорят, что сейчас очень важно законтрактовать необходимое количество угля, но для этого есть только два источника — либо Америка, либо Россия", - говорил в конце марта премьер Владимир Гройсман.

Премьер подчеркивал, что "блокада фактически толкает все предприятия к тому, чтобы покупать уголь в России".

При этом Гройсман заверял, что Украина стала независимой от российской газа. "Мы уже более 500 дней живем без капли российского газа. Мы выбрали код на то, чтобы добывать украинский газ из украинских недр, и в этом году, я думаю, что мы больше чем на пол миллиарда кубов увеличим добычу собственного газа. Это означает, что на 500 миллионов мы купим меньше за валюту, а это и есть наша энергетическая независимость", — утверждал премьер.

США, Австралия, ЮАР vk.com Теракт в РФ, уголь из США, транш МВФ. Мнение Разумкова

Параллельно в правительстве говорят, что Украина договаривается о поставках угля с США, Австралией и ЮАР.

"Мы сейчас будем его покупать за валюту. Это или Соединенные Штаты Америки или Австралия или Южная Африка. Это чрезвычайно серьезно", — сообщал Гройсман.

Следует отметить, что в 2014 году президент Петр Порошенко уже обсуждал с премьером Австралии Тони Эбботтом возможность закупки угля, но австралийский уголь так и не поступил в Украину.

Что касется ЮАР, то, по словам главы Минэнерго, украинские компании уже в мае начнут получать африканский уголь. "Уже есть на май законтрактованные (поставки угля — Ред.)… из Южно-Африканской Республики", — сообщал Насалик 22 марта.

Он уточнял, что речь идет о частных украинских энергогенерирующих компаниях, которые законтрактовали на май поставки угля из ЮАР. В то же время министр не говорил, о каких объемах угля идет речь.

Предыдущий опыт закупок у ЮАР оказался не совсем удачным. Тогда разгорелся скандал из-за его качества и цены. Было даже открыто уголовное дело. После получения трех из шести судов стало понятно, что уголь не горит в украинских ТЭС.

В начале 2016 года Насалик говорил, что Украина не будет закупать в ЮАР "непонятный уголь", однако, судя по данным Госстата, в 2016 страна все-таки продолжила закупки.

Первая партия угля в объеме 168 тысяч тонн поступила в Украину 5 декабря 2015 года. Последняя партия — в начале 2016 года. При этом цена 1 тонны угля из ЮАР в прошлом году составляла в среднем 60 долларов, что на 25 долларов дешевле чем в РФ и приблизительно столько же, как и цены на внутреннем рынке.

Что касается США, то в Минэнерго поясняли, что сейчас ведутся переговоры о поставке 1 млн тонн антрацитового угля. Однако привезти оперативно уголь не получится — срок его доставки 50-60 дней и этот разрыв нужно будет чем-то компенсировать.

Министр Насалик не исключал, что если Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля, то и цены будут значительно выше. У госшахт уголь покупают по 1370 грн (около 50 долл.) за тонну. Тем временем, из-за рубежа привозят по 100-120 долларов за тонну.

Американский уголь обходится дороже — около 112 долл./т, канадский — 106 долл./т, австралийский — 109 долл./т — это в два раза дороже донбасского угля. В соседней Польше не намного дешевле — 99 долл./т, пишет "112.Украина".

По материалам из открытых источников интернет