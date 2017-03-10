Около 70% импортированного с начала года угля поступило из России - ГФС

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КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Украина импортировала каменного угля и антрацита из России с начала 2017 года на сумму 247,2 миллиона долларов или 69,1% от общего объема импорта, свидетельствуют статистические данные Государственной фискальной службы (ГФС).

При этом из США Украина импортировала такого товара на 65,4 миллиона долларов (18,3% импорта), из Казахстана — на 20,5 миллиона долларов (5,7%), из других стран — на 24,5 миллиона долларов (6,8%).

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Власти раскритиковали действия организаторов блокады, заявив, что поставки угля из Донбасса являются законными, так как все местные угледобывающие предприятия зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории и платят налоги в государственную казну. Одновременно по факту блокирования правоохранители возбудили уголовные дела. Однако никаких попыток разблокировать движение железнодорожных составов со стороны властей не предпринималось.

Ранее организаторы торговой блокады Донбасса потребовали от властей Украины до 2 апреля подписать договоры на поставку угля из других стран, так как намерены с этого дня заблокировать его ввоз из России.