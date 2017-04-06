Кровавые разборки в Полтаве: открыты пять уголовных дел

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Полиция завела пять уголовных дел по факту драки в центре Полтавы, сообщает управление Национальной полиции в области в четверг.

По данным полиции, накануне вечером три человека пострадали в результате столкновений между участниками митинга против постройки арки в центре города и представителями частной охранной фирмы: один человек получил ножевое ранение, еще один — повреждения головы, также травмирован патрульный полицейский.

"Следователями областной полиции предварительно открыты уголовные производства по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: по статье 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение), 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение), 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 296 УК (хулиганство), 345 УК (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа)", — говорится в сообщении.

Ход расследования находится на личном контроле главы Национальной полиции Сергея Князева. Также сообщается, что МВД будет инициировать аннулирование лицензии охранной фирмы, представители которой принимали участие в этом конфликте.

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Ранее сообщалось, что были задержаны восемь человек, однако в полиции уточнили, что задержанных было 12, они дали пояснения правоохранителям, после чего их отпустили.

Под аркой предприниматели неоднократно пытались оборудовать место под бизнес, но местные жители выступили против. Ранее они силой снесли конструкцию, а металлические ворота отнесли под стены горсовета Полтавы. В ответ предприниматели замуровали арку с обеих сторон, используя для этого прочные металлические листы.

Как сообщает местное издание "Коло", вечером в среду, когда пробили сварную конструкцию со стороны центральной улицы, внутри никого не оказалось. Из нее вынесли устройство, похожее на промышленный распылитель, а также баллон с газом — именно благодаря этим устройствам распыляли газ в толпу, чтобы отпугнуть от арки.